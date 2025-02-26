Депутат Киевсовета и заместитель главы КГГА вышли из-под стражи

Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

Заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич и депутат Киевсовета Елена Марченко вышли из-под стражи. За обоих внесли залог.

Об этом пишет журналист Олег Новиков.

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По информации журналиста, залог за обоих подозреваемых внесли еще на прошлой неделе.

За Петра Оленича уплатили 15 миллионов гривен, а за Елену Марченко — 50 миллионов гривен.

Пост Новикова. Фото: скриншот

После этого они покинули следственный изолятор и сейчас находятся на свободе, но под выполнением определенных судом обязанностей.

"Так что оба подозреваемых уже не в СИЗО и под обязанностями", — написал Новиков.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд 7 февраля избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу по делу о земельной коррупции.

Также в Киеве разоблачили деятельность незаконной организации, которую возглавил бывший депутат Киевского городского совета. Она заключалась в завладении ценной землей под застройку.