Депутат Киевсовета и заместитель главы КГГА вышли из-под стражи
Заместитель руководителя Киевской городской государственной администрации Петр Оленич и депутат Киевсовета Елена Марченко вышли из-под стражи. За обоих внесли залог.
Об этом пишет журналист Олег Новиков.
Детали дела
По информации журналиста, залог за обоих подозреваемых внесли еще на прошлой неделе.
За Петра Оленича уплатили 15 миллионов гривен, а за Елену Марченко — 50 миллионов гривен.
После этого они покинули следственный изолятор и сейчас находятся на свободе, но под выполнением определенных судом обязанностей.
"Так что оба подозреваемых уже не в СИЗО и под обязанностями", — написал Новиков.
Напомним, что Высший антикоррупционный суд 7 февраля избрал меру пресечения заместителю председателя КГГА Петру Оленичу по делу о земельной коррупции.
Также в Киеве разоблачили деятельность незаконной организации, которую возглавил бывший депутат Киевского городского совета. Она заключалась в завладении ценной землей под застройку.
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