Україна
Депутатка пояснила, як розподілена когенерація допоможе Києву

Депутатка пояснила, як розподілена когенерація допоможе Києву

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:46
Когенераційні установки — що це та коли вони запрацюють в Києві
Людмила Ковалевська. Фото: Вечірній Київ

Київ у 2026 році отримає 170 МВт електроенергії за рахунок розподіленої когенерації. Загалом столиця споживає приблизно 1600 МВт.

Про це повідомила депутатка Київради від "Європейської Солідарності" Людмила Ковалевська, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Читайте також:

Коли в Києві запустять когенераційні установки

"Ми забезпечуємо тільки 170, але велика кількість критичних київських об'єктів буде забезпечена електроенергією, зокрема Горницька станція радіозв'язку і інші об'єкти, які критично важливі для життєдіяльності міста", — заявила вона.

Запуск когенераційних установок, ймовірно, відбудеться за місяць-два.

"До кінця грудня (запуск, ред.) це був дуже оптимістичний прогноз. Я завжди казала, що до кінця грудня це не запрацює. Це запрацює на початку 2026 року. Місяць-два і вже вони будуть працювати. Зараз буде вирішуватись, в тому числі в режимі ТСК, питання встановлення. Ми будемо готові до будь-яких несподіванок з боку РФ", — додала депутатка.

Довідка

Когенераційна установка — це обладнання, яке не просто виробляє електрику, але й одразу ж використовує гаряче тепло, що зазвичай втрачається, для опалення, гарячого водопостачання чи технологічних потреб, підвищуючи ефективність в рази порівняно зі звичайним генератором, що економить паливо й кошти. 

Нагадаємо, Ковалевська також розповіла, як столичні школи зможуть продавати електроенергію.

Також ми писали, на які напрями Київ виділив недостатньо коштів у 2026 році.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
