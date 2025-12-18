Бюджет Києва на 2026 рік — скільки коштів столиця виділила на ЗСУ та освіту

Депутати в залі засідань. Фото: пресслужба Київради

Депутати Київради подали до проєкту бюджету 3400 правок на загальну суму майже 28 млрд гривень. Це означає, що 30% бюджету було сформовано так, що він не відповідав актуальним запитам киян.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко у четвер, 18 грудня, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Пріоритетом бюджету Києва був транспорт

"Тому була створена відповідна робоча група, яка переробляла цей бюджет у депутатському корпусі. Якщо ми подивимося зараз, що відбулося, то відповідна бюджетна комісія та постійно діюча робоча група внесла зміни до цього бюджету. Він почав виглядати більш-менше (упорядковано, — ред.). Тобто змінилися пріоритети", — зазначив депутат.

За словами Вітренка, у початковій версії бюджету пріоритетом був транспорт і будівництво доріг.

"Безумовно, залишилося на транспорті дуже багато (після правок, — ред.), але ми будемо, по-перше, вимагати від директора департаменту транспорту відповідної програми для того, щоб фінансувати в межах закону, а не як кому сподобається. По-друге, слава Богу, з'явилася правка про додаткові 2 млрд гривень на Сили безпеки і оборони", — додав він.

Також депутат назвав напрямки, які недооцінили в бюджеті — це Сили оборони та освіта.

"Ніколи на освіту не буде достатньо коштів. У нас шалені перекоси у фінансуванні заробітної плати. Зараз держава надала додаткові 64 млрд гривень на фінансування заробітних плат у сфері освіти", — пояснив він.

Голова постійної бюджетної комісії вважає, що на Сили безпеки й оборони Київ мав виділити щонайменше 15 млрд гривень.

"Це моє особисте переконання, що кожне місто, кожна громада має виділяти як мінімум 15% свого бюджету для Сил безпеки і оборони. Тобто, якщо ми маємо 110 млрд гривень бюджету міста Києва, то як мінімум 15 млрд мають бути виділені на наших військових", — підсумував Вітренко.

