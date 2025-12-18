Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Бюджет Києва на 2026 рік — на що виділили недостатньо коштів

Бюджет Києва на 2026 рік — на що виділили недостатньо коштів

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 19:34
Бюджет Києва на 2026 рік — скільки коштів столиця виділила на ЗСУ та освіту
Депутати в залі засідань. Фото: пресслужба Київради

Депутати Київради подали до проєкту бюджету 3400 правок на загальну суму майже 28 млрд гривень. Це означає, що 30% бюджету було сформовано так, що він не відповідав актуальним запитам киян.

Про це повідомив депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко у четвер, 18 грудня, передає журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама
Читайте також:

Пріоритетом бюджету Києва був транспорт

"Тому була створена відповідна робоча група, яка переробляла цей бюджет у депутатському корпусі. Якщо ми подивимося зараз, що відбулося, то відповідна бюджетна комісія та постійно діюча робоча група внесла зміни до цього бюджету. Він почав виглядати більш-менше (упорядковано, — ред.). Тобто змінилися пріоритети",  зазначив депутат.

За словами Вітренка, у початковій версії бюджету пріоритетом був транспорт і будівництво доріг.

"Безумовно, залишилося на транспорті дуже багато (після правок, — ред.), але ми будемо, по-перше, вимагати від директора департаменту транспорту відповідної програми для того, щоб фінансувати в межах закону, а не як кому сподобається. По-друге, слава Богу, з'явилася правка про додаткові 2 млрд гривень на Сили безпеки і оборони",  додав він.

Також депутат назвав напрямки, які недооцінили в бюджеті це Сили оборони та освіта.

"Ніколи на освіту не буде достатньо коштів. У нас шалені перекоси у фінансуванні заробітної плати. Зараз держава надала додаткові 64 млрд гривень на фінансування заробітних плат у сфері освіти", пояснив він.

Голова постійної бюджетної комісії вважає, що на Сили безпеки й оборони Київ мав виділити щонайменше 15 млрд гривень.

"Це моє особисте переконання, що кожне місто, кожна громада має виділяти як мінімум 15% свого бюджету для Сил безпеки і оборони. Тобто, якщо ми маємо 110 млрд гривень бюджету міста Києва, то як мінімум 15 млрд мають бути виділені на наших військових",  підсумував Вітренко.

Нагадаємо, на засідання Київради 18 грудня депутати збільшили свої фонди на 600 млн гривень.

Також повідомлялося, що депутат Вітренко оцінив роботу Київради лише на шість балів та пояснив, чому.

Київ транспорт КМДА Київрада бюджет Сили оборони України
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації