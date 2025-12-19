Когенерационные установки — что это и когда они заработают в Киеве

Людмила Ковалевская. Фото: Вечірній Київ

Киев в 2026 году получит 170 МВт электроэнергии за счет распределённой когенерации. В целом столица потребляет примерно 1600 МВт.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама

Читайте также:

Когда в Киеве запустят когенерационные установки

"Мы обеспечиваем только 170, но большое количество критических киевских объектов будет обеспечено электроэнергией, в частности Горницкая станция радиосвязи и другие объекты, которые критически важны для жизнедеятельности города", — заявила она.

Запуск когенерационных установок, вероятно, состоится через месяц-два.

"До конца декабря (запуск, — ред.) — это был очень оптимистичный прогноз. Я всегда говорила, что до конца декабря это не заработает. Это заработает в начале 2026 года. Месяц-два и уже они будут работать. Сейчас решается, в том числе в режиме ВСК, вопрос установки. Мы будем готовы к любым неожиданностям со стороны РФ", — добавила депутат.

Справка

Когенерационная установка — это оборудование, которое не просто производит электричество, но и сразу же использует горячее тепло, которое обычно теряется, для отопления, горячего водоснабжения или технологических нужд, повышая эффективность в разы по сравнению с обычным генератором, что экономит топливо и средства.

Напомним, Ковалевская также рассказала, как столичные школы смогут продавать электроэнергию.

Также мы писали, на какие направления Киев выделил недостаточно средств в 2026 году.