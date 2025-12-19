Когенерационные установки — что это и когда они заработают в Киеве

Депутат объяснила, как распределенная когенерация поможет Киеву
Киев в 2026 году получит 170 МВт электроэнергии за счет распределённой когенерации. В целом столица потребляет примерно 1600 МВт.
Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.
Когда в Киеве запустят когенерационные установки
"Мы обеспечиваем только 170, но большое количество критических киевских объектов будет обеспечено электроэнергией, в частности Горницкая станция радиосвязи и другие объекты, которые критически важны для жизнедеятельности города", — заявила она.
Запуск когенерационных установок, вероятно, состоится через месяц-два.
"До конца декабря (запуск, — ред.) — это был очень оптимистичный прогноз. Я всегда говорила, что до конца декабря это не заработает. Это заработает в начале 2026 года. Месяц-два и уже они будут работать. Сейчас решается, в том числе в режиме ВСК, вопрос установки. Мы будем готовы к любым неожиданностям со стороны РФ", — добавила депутат.
Справка
Когенерационная установка — это оборудование, которое не просто производит электричество, но и сразу же использует горячее тепло, которое обычно теряется, для отопления, горячего водоснабжения или технологических нужд, повышая эффективность в разы по сравнению с обычным генератором, что экономит топливо и средства.
Напомним, Ковалевская также рассказала, как столичные школы смогут продавать электроэнергию.
Также мы писали, на какие направления Киев выделил недостаточно средств в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!