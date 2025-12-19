Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Депутат объяснила, как распределенная когенерация поможет Киеву

Депутат объяснила, как распределенная когенерация поможет Киеву

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 14:46
Когенерационные установки — что это и когда они заработают в Киеве
Людмила Ковалевская. Фото: Вечірній Київ

Киев в 2026 году получит 170 МВт электроэнергии за счет распределённой когенерации. В целом столица потребляет примерно 1600 МВт.

Об этом сообщила депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Людмила Ковалевская, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Реклама
Читайте также:

Когда в Киеве запустят когенерационные установки

"Мы обеспечиваем только 170, но большое количество критических киевских объектов будет обеспечено электроэнергией, в частности Горницкая станция радиосвязи и другие объекты, которые критически важны для жизнедеятельности города", — заявила она.

Запуск когенерационных установок, вероятно, состоится через месяц-два.

"До конца декабря (запуск, — ред.) — это был очень оптимистичный прогноз. Я всегда говорила, что до конца декабря это не заработает. Это заработает в начале 2026 года. Месяц-два и уже они будут работать. Сейчас решается, в том числе в режиме ВСК, вопрос установки. Мы будем готовы к любым неожиданностям со стороны РФ", — добавила депутат.

Справка

Когенерационная установка — это оборудование, которое не просто производит электричество, но и сразу же использует горячее тепло, которое обычно теряется, для отопления, горячего водоснабжения или технологических нужд, повышая эффективность в разы по сравнению с обычным генератором, что экономит топливо и средства.

Напомним, Ковалевская также рассказала, как столичные школы смогут продавать электроэнергию.

Также мы писали, на какие направления Киев выделил недостаточно средств в 2026 году.

Киев электроэнергия местные депутаты Киевсовет Европейская Солидарность
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации