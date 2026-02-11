Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Відновлення Дарницької ТЕЦ — експерт приголомшив сумою і терміном

Відновлення Дарницької ТЕЦ — експерт приголомшив сумою і терміном

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 09:24
Дарницька ТЕЦ — експерт назвав приголомшливу суму і термін для відновлення
Зруйновані об'єкти на Дарницькій ТЕЦ. Фото: Telegram/

Росіяни не раз атакували Дарницьку ТЕЦ у Києві. Для того, аби відновити її хоча б до такого стану, в якому вона була до обстрілів, доведеться витратити мільйони євро. До того ж зробити це швидко не вдасться.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 лютого.

Реклама
Читайте також:

Скільки грошей та часу треба для відновлення Дарницької ТЕЦ

"За пів року навряд чи можна щось радикально змінити. Потрібно близько 600–700 млн євро і не менше 2,5-3 років для відновлення", — заявив Омельченко.

За його словами, йдеться не про нове будівництво, а про повернення станції до того рівня, на якому вона була до обстрілів. Омельченко зауважив, що окремі елементи теплового обладнання теоретично можна відновити швидше, але загальні строки залишаються довгими.

"Цей опалювальний сезон — без відновлення. Реалістично — не раніше ніж за пів року, а повноцінно — за 2–3 роки", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вигляд має Дарницька ТЕЦ зараз. Через атаки станція зазнала масових руйнувань.

Також народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що замінити ТЕЦ у Києві неможливо. Єдиний правильний варіант, за його словами, забезпечити надійний захист критичних об'єктів від ракетних ударів.

обстріли ТЕЦ відновлення енергетика Дарницький район
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації