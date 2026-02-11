Дарницька ТЕЦ — експерт назвав приголомшливу суму і термін для відновлення

Зруйновані об'єкти на Дарницькій ТЕЦ. Фото: Telegram/

Росіяни не раз атакували Дарницьку ТЕЦ у Києві. Для того, аби відновити її хоча б до такого стану, в якому вона була до обстрілів, доведеться витратити мільйони євро. До того ж зробити це швидко не вдасться.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 лютого.

"За пів року навряд чи можна щось радикально змінити. Потрібно близько 600–700 млн євро і не менше 2,5-3 років для відновлення", — заявив Омельченко.

За його словами, йдеться не про нове будівництво, а про повернення станції до того рівня, на якому вона була до обстрілів. Омельченко зауважив, що окремі елементи теплового обладнання теоретично можна відновити швидше, але загальні строки залишаються довгими.

"Цей опалювальний сезон — без відновлення. Реалістично — не раніше ніж за пів року, а повноцінно — за 2–3 роки", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який вигляд має Дарницька ТЕЦ зараз. Через атаки станція зазнала масових руйнувань.

Також народний депутат України Олексій Кучеренко заявив, що замінити ТЕЦ у Києві неможливо. Єдиний правильний варіант, за його словами, забезпечити надійний захист критичних об'єктів від ракетних ударів.