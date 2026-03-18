Депутат сообщила, что Дарницкую ТЭЦ отстроят за госсредства

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 21:53
Разрушенная Дарницкая ТЭЦ. Фото: Reuters

Восстановление Дарницкой ТЭЦ в Киеве будет происходить при поддержке государства и станет ключевым шагом в подготовке к следующему отопительному сезону. Параллельно предусмотрено развитие энергонезависимости ОСМД и ЖСК, что позволит жителям больше контролировать собственное энергопотребление.

Об этом заявила председатель подкомитета ВРУ по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Как сообщила Забуранная, сейчас идет активная подготовка к работам, направленным на обеспечение стабильного теплоснабжения для киевлян.

"ТЭЦ будет восстанавливаться в том числе с помощью государства. Мы будем искать пути привлечения государственных средств, поскольку это объект стратегической и критической инфраструктуры", — сообщила депутат.

Несмотря на курс на децентрализацию, полностью отказаться от централизованного отопления невозможно, поэтому восстановление ТЭЦ и внедрение альтернативных источников энергии будет происходить одновременно, обеспечивая надежность и непрерывность энергоснабжения в жилых комплексах столицы.

"Несмотря на то, что и государство, и город готовятся к децентрализации, одновременно мы не можем отказаться от централизованных тепловых пунктов, поэтому это параллельные процессы: восстановление ТЭЦ и формирование мощной децентрализованной системы тепло- и энергоснабжения", — сообщила Забуранная.

Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что разрушенная российскими обстрелами Дарницкая ТЭЦ в Киеве останется в частной собственности, и правительство не планирует ее национализировать. Сейчас основное внимание государства сосредоточено на восстановлении поврежденных энергообъектов и подготовке их к следующему отопительному сезону.

Российские атаки неоднократно наносили ущерб Дарницкой ТЭЦ, и восстановление ее работы до прежнего состояния потребует миллионных вложений и времени. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, быстро восстановить предприятие сейчас невозможно.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
