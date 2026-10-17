У Києві 24 пошкоджені будинки взимку залишаться без тепла

Комунальники біля пошкодженого будинку. Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

У Києві близько 24 пошкоджених через російські атаки будинків не підключатимуть до опалення під час зимового періоду. Водночас для частини інших постраждалих об’єктів передбачили аварійні схеми постачання ресурсів.

Про це в ефірі "Київського часу" повідомила депутатка Київської міської ради від "Батьківщини" Алла Шлапак, передає Новини.LIVE.

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Для частини пошкоджених об’єктів готують аварійні схеми

За словами Алли Шлапак, інформацію про будинки, які не матимуть опалення взимку, оприлюднили районні державні адміністрації під час засідання тимчасової контрольної комісії.

"Я можу сказати, близько 24 будинків, за інформацією районних державних адміністрацій у місті Києві, які не будуть підключені ні в якому випадку до тепла", — зазначила Шлапак.

Вона також розповіла, що для частини пошкоджених об’єктів ДТЕК, "Київтеплоенерго" та "Київгаз" налагодили аварійні схеми постачання:

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"Ще частина об'єктів, для яких ДТЕК, теплоенерго і Київгаз налагодили аварійні схеми постачання, де частково буде опалення і частково буде газ. Там, де частково зруйновані будинки, є така кількість об'єктів. А там, де не буде зовсім, 24 об'єкти. Це інформація районних державних адміністрацій, яка була оприлюднена на засіданні тимчасової контрольної комісії".

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше депутат Київради Андрій Вітренко оцінив підготовку столиці до опалювального сезону як незадовільну, попри звіти комунальних підприємств про повну готовність до зими. За його словами, Київ має когенераційні установки потужністю 56 МВт замість необхідних 200 МВт, а після перших російських атак у місті виникли перебої з електроенергією, водопостачанням та опаленням.

Як повідомляли Новини.LIVE, ТСК Верховної Ради перевірятиме, як Київ і Київська область готувалися до можливих перебоїв із водопостачанням та інших надзвичайних ситуацій. Для цього народні депутати надіслали запити щодо капітальних видатків столиці з 2022 року, зокрема коштів на захист інфраструктури від наслідків російських атак.