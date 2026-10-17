В Киеве 24 поврежденных дома зимой останутся без отопления

Коммунальщики возле поврежденного дома. Фото: facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

В Киеве около 24 домов, поврежденных в результате российских атак, не будут подключены к отоплению в зимний период. В то же время для части других пострадавших объектов предусмотрены аварийные схемы снабжения ресурсами.

Об этом в эфире Київського часу" сообщила депутат Киевского городского совета от партии "Батькивщина" Алла Шлапак, передает Новини.LIVE.

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Для части поврежденных объектов готовят аварийные схемы

По словам Аллы Шлапак, информацию о домах, которые зимой останутся без отопления, обнародовали районные государственные администрации во время заседания временной контрольной комиссии.

"Я могу сказать, что, по информации районных государственных администраций города Киева, около 24 домов ни в коем случае не будут подключены к теплоснабжению", — отметила Шлапак.

Она также рассказала, что для части поврежденных объектов ДТЭК, "Киевтеплоэнерго" и "Киевгаз" наладили аварийные схемы снабжения:

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"Еще часть объектов, для которых ДТЭК, "Киевтеплоэнерго" и "Киевгаз" наладили аварийные схемы снабжения, где частично будет отопление, а частично — газ. Там, где дома частично разрушены, насчитывается такое количество объектов. А там, где не будет вообще, — 24 объекта. Это информация районных государственных администраций, которая была обнародована на заседании временной контрольной комиссии".

Как сообщали Новини.LIVE, ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко оценил подготовку столицы к отопительному сезону как неудовлетворительную, несмотря на отчеты коммунальных предприятий о полной готовности к зиме. По его словам, Киев располагает когенерационными установками мощностью 56 МВт вместо необходимых 200 МВт, а после первых российских атак в городе возникли перебои с электроэнергией, водоснабжением и отоплением.

Как сообщали Новини.LIVE, Временная специальная комиссия Верховной Рады будет проверять, как Киев и Киевская область готовились к возможным перебоям с водоснабжением и другим чрезвычайным ситуациям. Для этого народные депутаты направили запросы относительно капитальных расходов столицы с 2022 года, в частности средств на защиту инфраструктуры от последствий российских атак.