Народна депутатка Леся Забуранна. Фото: facebook.com/lesiazaburanna

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради вивчає, як Київ готувався до можливих перебоїв із водопостачанням. Окреме засідання щодо водозабезпечення столиці планують провести наступного тижня. Про це повідомила народна депутатка від фракції "Слуга народу" Леся Забуранна, розповідаючи про проблеми з резервним живленням міської інфраструктури.

Про це Забуранна розповіла в ефірі Ранок.LIVE.

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Як Київ готувався до зими з 2022 року

Тимчасова слідча комісія почала вивчати підготовку столиці та Київської області до можливих надзвичайних ситуацій. Депутати надіслали запити, щоб з'ясувати, яку частину капітальних видатків Київ із 2022 року спрямовував на захист інфраструктури та підготовку до можливих наслідків російських атак.

"Відсутність резервного живлення, саме що стосується води, викликає певні питання. На мій погляд, подумати про це потрібно було точно завчасно", — сказала Забуранна.

Чим відрізняється ситуація на лівому та правому берегах Києва

Депутатка також розповіла про технічні відмінності між частинами столиці. За її словами, попередній аналіз показує, що на лівому березі є більше можливостей для забезпечення інфраструктури альтернативним живленням.

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На правому березі впровадження таких рішень ускладнюють застарілі інженерні споруди та щільна забудова. Це, зокрема, впливає на можливості встановлення необхідної кількості когенераційних установок.

Коли може запрацювати резервне живлення водоканалу

Наступного тижня комісія планує окремо розглянути питання водозабезпечення Києва. До обговорення мають залучити представників міста та інших органів, які відповідають за водопостачання.

За словами депутатки, наразі важливо з'ясувати, у якому стані перебуває інфраструктура та які заходи ще можна реалізувати до настання зимових холодів.

"Я б більше робила акцент на тому, що потрібно зробити зараз, і чому це не зроблено для того, щоб ця криза не настала", — наголосила народна депутатка.

Також Забуранна закликала не робити передчасних висновків про можливі наслідки перебоїв із водою. Зокрема, вона не підтримала ідею нагнітати ситуацію розмовами про необхідність готувати вигрібні ями, доки немає остаточної оцінки стану системи водопостачання.

Уряд розблокував частину коштів на підготовку до зими

Під час ефіру депутатка також підтвердила, що фінансування частини капітальних видатків, які стосуються підготовки до опалювального сезону, розблокували. Це стало можливим після виконання необхідних умов у межах домовленостей щодо макрофінансової допомоги.

"Повернулася частина можливостей і коштів. Не всі капітальні видатки розморожені, але ті, що стосуються реалізації планів стійкості, тобто підготовки до зими, — так", — пояснила Забуранна.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що радник Офісу президента Сергій Лещенко розкритикував підготовку столиці до викликів повномасштабної війни. Він заявив, що досвід Харкова у забезпеченні життєдіяльності міста під час війни ставить під сумнів пояснення столичної влади щодо готовності Києва.

Також Новини.LIVE писали, що після пошкодження енергооб'єктів у Київській області 15 жовтня в чотирьох районах правобережної частини столиці — Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському — знизився тиск води. Фахівці перемикали живлення на водопровідних станціях, щоб відновити стабільну роботу системи.