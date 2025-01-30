Ксенію Семенову звинувачують у порушенні етики у зверненні до Кличка

Депутатка Київради Ксенія Семенова. Фото: dou.ua

Депутатку Київської міської ради Ксенію Семенову звинуватили у порушенні етики під час її звернення до мера Києва Віталія Кличка. Вона попросила міського голову прокоментувати інформацію про те, що його родині нібито належить бордель в центрі міста.

Про це Ксенія Семенова повідомила у Telegram в четвер, 30 січня.

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Депутатка розповіла, що вона звернулась до Кличка, аби він прокоментував інформацію про те, що його родині нібито належить бордель у центрі Києва. За її словами, міський голова не прокоментує, а натомість на регламентній комісії розглянуть, чи не порушила Семенова цим звертання етику.

"Сексуальна експлуатація співробітниць клубу, що належить брату мера і голові його партії — це етично. Запитати, чи це взагалі нормально — не етично. Не переплутайте", — написала вона.

Крім того, під час чергового засідання Ксенія Семенова заявила, що Кличко і його виконавчий орган "вже рік не можуть почати" відновлення будинку на вулиці Мокрій та вивезти спалені автівки після ракетних ударів, а на вулиці Жилянській не відновлюють історичний будинок, який був зруйнований та продовжує руйнуватися.

"Тепер в нас є голова ОВА, який почав працювати і виконувати те, що не зміг виконати виконавчий орган за рік, в нас величезні претензії: як так, що в цьому місті хтось нарешті почав працювати. Замість того, щоб подякувати і зрадіти, що хоча б хтось розв'язує питання киян на відміну від виконавчого органу", — наголосила депутатка.

Нагадаємо, Кличко поскаржився президенту на нового начальника КМВА. Він заявив, що в Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування.

Коментуючи це звернення, очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що не збирається брати участь у політичних "шоу".