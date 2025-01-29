Кличко звернувся до Зеленського зі скаргою на нового керівника КМВА — відео

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: скриншот з відео

Мер Києва Віталій Кличко у середу, 29 січня, звернувся до Президента України Володимира Зеленського. Він закликав українського лідера звернути увагу на дії нового начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Відповідне відеозвернення Кличко оприлюднив у Telegram.

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"Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування", — сказав Кличко.

За його словами, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань: відновлення пошкоджених будинків, компенсації мешканцям, відновлення інфраструктури та інші. Кличко наголосив, що це дестабілізує міське управління, а також створює загрозу життєзабезпеченню Києва.

На думку міського голови, Ткаченко порушує закон, "намагаючись перебрати повноваження" мера, міської ради та КМДА. Він зауважив, що КМВА є тимчасовим органом, який повинен займатися обороною й безпекою, "а не узурпацією влади".

"Кияни обрали мера міста, в якому живуть. І я продовжу захищати їхні інтереси. Прошу Президента, як гаранта Конституції, не допустити руйнування місцевого самоврядування — основи демократії", — додав Кличко.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року Зеленський звільнив Сергія Попка з посади очільника КМВА та призначив на його місце Тимура Ткаченка.

Пізніше Ткаченко повідомляв про проведення посилених заходів з перевірки пасажирських перевізників у Києві.

А депутат Київради Андрій Вітренко в ефірі "Київського часу" назвав Ткаченка "суто професійною людиною".