Ксению Семенову обвиняют в нарушении этики в обращении к Кличко

Депутат Киевсовета Ксения Семенова. Фото: dou.ua

Депутата Киевского городского совета Ксению Семенову обвинили в нарушении этики во время ее обращения к мэру Киева Виталию Кличко. Она попросила городского голову прокомментировать информацию о том, что его семье якобы принадлежит бордель в центре города.

Об этом Ксения Семенова сообщила в Telegram в четверг, 30 января.

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Депутат рассказала, что она обратилась к Кличко, чтобы он прокомментировал информацию о том, что его семье якобы принадлежит бордель в центре Киева. По ее словам, городской голова не прокомментирует, а вместо этого на регламентной комиссии рассмотрят, не нарушила ли Семенова этим обращением этику.

"Сексуальная эксплуатация сотрудниц клуба, принадлежащего брату мэра и главе его партии — это этично. Спросить, нормально ли это вообще — неэтично. Не перепутайте", — написала она.

Кроме того, во время очередного заседания Ксения Семенова заявила, что Кличко и его исполнительный орган "уже год не могут начать" восстановление дома на улице Мокрой и вывезти сожженные машины после ракетных ударов, а на улице Жилянской не восстанавливают исторический дом, который был разрушен и продолжает разрушаться.

"Теперь у нас есть глава ОВА, который начал работать и выполнять то, что не смог выполнить исполнительный орган за год, у нас огромные претензии: как так, что в этом городе кто-то наконец начал работать. Вместо того, чтобы поблагодарить и порадоваться, что хотя бы кто-то решает вопросы киевлян, в отличие от исполнительного органа", — подчеркнула депутат.

Напомним, Кличко пожаловался президенту на нового начальника КГГА. Он заявил, что в Киеве происходит попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

Комментируя это обращение, глава КГГА Тимур Ткаченко заявил, что не собирается участвовать в политических "шоу".