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Начальник КМВА відповів на звинувачення Кличка — відео

29 січня 2025 17:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Очільник КМВА Тимур Ткаченко відповів на резонансні заяви мера Києва Віталія Кличка — відео
Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко відповів на звинувачення мера Києва Віталія Кличка у блокуванні рішень щодо ключових господарських питань. Очільник Адміністрації наголосив, що не збирається брати участь у політичних "шоу".

Відеозвернення Ткаченко опублікував у Facebook у середу, 29 січня.

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Ткаченко назвав дивною заяву Кличка про нібито спробу перебрати повноваження мера, міської ради та КМДА на себе.

"Вчора мав з ним цілком робочу розмову. Про те, що треба зробити, які наші пріоритети як військової адміністрації. Але що побачив у відповідь — не допомога в роботі, а звинувачення. Пусті звинувачення. Тому військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія", — йдеться у повідомленні.

Начальник КМВА заявив, що не збирається брати участь у політичних "шоу" та зосереджений на вирішенні проблем столиці.

"Не схильний влаштовувати політичні шоу, як люди, які в міській владі вже десятиліття. Будемо вирішувати проблеми міста і допомагати киянам. Сьогодні разом із киянами обговорили питання роботи комунального транспорту під час тривог. Тут шукаємо комплексне рішення разом з військовими. Звичайно безпека киян — на першому місці. Також запроваджуємо робочу групу прозорості і підзвітності, попри опір міської влади", — підсумував Ткаченко.

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Повідомлення Ткаченка у Facebook

Нагадаємо, 29 січня мер Києва Віталій Кличко записав звернення до Президента України Володимира Зеленського із закликом звернути увагу на дії нового начальника КМВА Тимура Ткаченка. Очільник столиці вказав на те, що Ткаченко нібито блокує вирішення ключових господарських питань: відновлення пошкоджених будинків, компенсації мешканцям, відновлення інфраструктури та інші.

Раніше ми писали, що у Києві планують змінити керівників районних державних адміністрацій. Нові очільники обіймуть посади вже найближчим часом.

Віталій Кличко Київ призначення КМДА столиця

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