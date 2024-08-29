Київрада перейменує ще 7 вулиць, присвоївши їм імена загиблих Героїв-Захисників

Дерусифікація в столиці — Київрада перейменує ще сім вулиць
29 серпня 2024 15:18
Засідання Київради. Фото: КМДА
Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні планують перейменувати ще сім вулиць столиці. Йдеться про вулиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.
Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на початку засідання Київської міської ради, пише пресслужба КМДА.
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"Процес дерусифікації у столиці триває. І сьогодні ще сім вулиць та провулків ми позбавимо радянських і російських назв та символів, пов’язаних із країною-агресором. Ми продовжуємо називати київські вулиці іменами наших Героїв-Захисників, зокрема Героїв сучасної російсько-української війни", — зазначив Віталій Кличко.
Зокрема, сьогодні депутати перейменують:
- Вешенський провулок у Деснянському районі столиці — на провулок В’ячеслава Радіонова;
- провулок Достоєвського в Подільському районі — на провулок Максима Кривцова;
- вулицю Костянтина Заслонова в Дарницькому районі — на вулицю Геннадія Афанасьєва;
- вулицю Нахімова в Подільському районі — на вулицю Миколи Кравченка;
- вулицю Стрілкову в Голосіївському районі — на вулицю Олега Дідушка;
- вулицю Генерала Наумова у Святошинському районі — на вулицю Олега Мудрака;
- вулицю Вузівську в Солом’янському районі — на вулицю Максима Токарева.
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