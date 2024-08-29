Киевсовет переименует еще 7 улиц, присвоив им имена погибших Героев-Защитников

Заседание Киевсовета. Фото: КГГА

Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании планируют переименовать еще семь улиц столицы. Речь идет об улицах, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в начале заседания Киевского городского совета, пишет пресс-служба КГГА.

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"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня еще семь улиц и переулков мы лишим советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором. Мы продолжаем называть киевские улицы именами наших Героев-Защитников, в частности Героев современной российско-украинской войны", — отметил Виталий Кличко.

В частности, сегодня депутаты переименуют: