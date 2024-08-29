Киевсовет переименует еще 7 улиц, присвоив им имена погибших Героев-Защитников

Дерусификация в столице — Киевсовет переименует еще семь улиц
Депутаты Киевсовета на сегодняшнем заседании планируют переименовать еще семь улиц столицы. Речь идет об улицах, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в начале заседания Киевского городского совета, пишет пресс-служба КГГА.
Дерусификация в Киеве
"Процесс дерусификации в столице продолжается. И сегодня еще семь улиц и переулков мы лишим советских и российских названий и символов, связанных со страной-агрессором. Мы продолжаем называть киевские улицы именами наших Героев-Защитников, в частности Героев современной российско-украинской войны", — отметил Виталий Кличко.
В частности, сегодня депутаты переименуют:
- Вешенский переулок в Деснянском районе столицы — на переулок Вячеслава Радионова;
- переулок Достоевского в Подольском районе — на переулок Максима Кривцова;
- улицу Константина Заслонова в Дарницком районе — на улицу Геннадия Афанасьева;
- улицу Нахимова в Подольском районе — на улицу Николая Кравченко;
- улицу Стрелковую в Голосеевском районе — на улицу Олега Дидушка;
- улицу Генерала Наумова в Святошинском районе — на улицу Олега Мудрака;
- улицу Вузовскую в Соломенском районе — на улицу Максима Токарева.
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