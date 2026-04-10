Головна Київ У Чорнобильській зоні помітили рідкісний вид сарни

У Чорнобильській зоні помітили рідкісний вид сарни

Дата публікації: 10 квітня 2026 08:08
Сарна європейська. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу сарни європейської поблизу покинутих будинків. Це свідчить про поступове відновлення екосистеми на територіях, де тривалий час відсутня людська діяльність.

Про це повідомили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику, передає Новини.LIVE.

Тварину помітили серед весняної рослинності неподалік занедбаних осель.

"Там, де люди пішли, природа знову бере своє: обережний крок, насторожений погляд і життя повертається туди, де колись панувала тиша", — зазначили у заповіднику.

Сарна європейська (Capreolus capreolus) — невеликий і граційний олень із коротким тулубом, довгими вухами та майже непомітним хвостом. У теплий період року її шерсть має рудуватий відтінок, а взимку стає сіруватою. Характерною рисою є світла пляма під хвостом — так зване "дзеркало". Самці мають невеликі роги, тоді як самиці їх не мають.

Цей вид поширений у більшості країн Європи та частково в Азії. В Україні сарни мешкають у світлих лісах, на узліссях і галявинах, а також у лісостепових регіонах. Найчастіше їх можна побачити вранці або ввечері, адже вдень вони ховаються в густій рослинності.

Основу харчування становлять трави, а також пагони дерев і кущів. Узимку сарни можуть поїдати хвою молодих сосен. Вони добре плавають і здатні долати значні відстані, хоча зазвичай ведуть осілий спосіб життя.

У теплу пору року тварини тримаються поодинці або невеликими групами, а восени можуть формувати більші стада. Період гону припадає на серпень-вересень, при цьому розвиток ембріона у самиць має особливість — тимчасову затримку.

Серед природних ворогів сарн — вовки та рисі, а на молодих особин можуть полювати лисиці. У природних умовах вони живуть у середньому до 12 років.

Як раніше писали Новини.LIVE, днями дослідники помітили у Чорнобильській зоні унікального птаха — гірського дрозда, який зазвичай гніздиться у Карпатському регіоні України. Цей вид пернатих не з'являвся на Київщині близько 50 років.

А також до Чорнобиля повернулися білі лелеки. За спостереженнями науковців, востаннє птахи гніздувалися на цій території 20 років тому.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
