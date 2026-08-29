СБУ розслідує удар РФ по складах на Київщині та загибель 37 людей

Ліквідація наслідків атаки. Фото: ДСНС

Служба безпеки України 29 серпня розпочала кримінальне провадження після російського удару по складах у селі Мила Бучанського району Київської області та подальшої вторинної детонації боєприпасів. Унаслідок трагедії загинули щонайменше 37 людей.

Про це повідомляє СБУ, передає Новини.LIVE.

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СБУ розпочала кримінальне провадження

Досудове розслідування розпочали за статтями Кримінального кодексу України про злочин агресії та недбале ставлення до військової служби. За даними СБУ, російські війська завдали удару безпілотником типу "Герань-4". Після влучання сталася вторинна детонація боєприпасів, що призвело до значних руйнувань і численних жертв.

Внаслідок вибухів пошкоджено близько 130 житлових будинків, а також низку інших цивільних об’єктів. Співробітники СБУ працюють на місці події з перших хвилин після трагедії. Для координації заходів із ліквідації та локалізації наслідків надзвичайної ситуації правоохоронці розгорнули оперативний штаб.

Наразі слідчі СБУ та прокурори продовжують встановлювати всі обставини трагедії. Досудове розслідування триває у співпраці з іншими відповідними органами.

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Як повідомив Іван Вигівський, чотири людини вважаються безвісти зниклими. Через російський удар та подальшу детонацію боєприпасів евакуювали близько 400 людей. Також рятувальники визволили 10 осіб, які перебували у підвалах і не могли самостійно вийти.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 августа Володимир Зеленський відреагував на трагедію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару сталася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив, що зберігати вибухонебезпечні речовини поруч із житловими будинками неприпустимо.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Київській області 30 серпня оголосили Днем жалоби за жертвами масованої російської атаки, що сталася напередодні. У регіоні вшановуватимуть пам’ять загиблих, а також висловлюватимуть співчуття їхнім рідним і близьким.