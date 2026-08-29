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Главная Киев Детонация боеприпасов в Киевской области: СБУ начала расследование

Детонация боеприпасов в Киевской области: СБУ начала расследование

Ua ru
29 августа 2026 18:45
СБУ расследует удар РФ по складам в Киевской области и гибель 37 человек
Устранение последствий атаки. Фото: ГСЧС

Служба безопасности Украины 29 августа возбудила уголовное дело после российского удара по складам в селе Мила Бучанского района Киевской области и последующей вторичной детонации боеприпасов. В результате трагедии погибли не менее 37 человек.

Об этом сообщает СБУ, передает Новини.LIVE.

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СБУ возбудила уголовное дело

Досудебное расследование начато по статьям Уголовного кодекса Украины о преступлении агрессии и халатном отношении к военной службе. По данным СБУ, российские войска нанесли удар беспилотником типа "Герань-4". После попадания произошла вторичная детонация боеприпасов, что привело к значительным разрушениям и многочисленным жертвам.

В результате взрывов повреждено около 130 жилых домов, а также ряд других гражданских объектов. Сотрудники СБУ работают на месте происшествия с первых минут после трагедии. Для координации мероприятий по ликвидации и локализации последствий чрезвычайной ситуации правоохранители развернули оперативный штаб.

В настоящее время следователи СБУ и прокуроры продолжают устанавливать все обстоятельства трагедии. Досудебное расследование продолжается в сотрудничестве с другими соответствующими органами.

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Полиция, СБУ и Офис генерального прокурора уже опросили 40 свидетелей и выясняют, почему склад боеприпасов располагался рядом с жилыми домами.

Как сообщил Иван Выгивский, четыре человека числятся без вести пропавшими. Из-за российского удара и последующей детонации боеприпасов эвакуировали около 400 человек. Также спасатели освободили 10 человек, которые находились в подвалах и не могли самостоятельно выйти.

Как сообщали Новини.LIVE, 29 августа Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после российского удара произошла детонация боеприпасов. Глава государства назвал ситуацию ужасающей и подчеркнул, что хранить взрывоопасные вещества рядом с жилыми домами недопустимо.

Как сообщали Новини.LIVE, в Киевской области 30 августа объявили Днем траура по жертвам массированной российской атаки, произошедшей накануне. В регионе будут чтить память погибших, а также выражать соболезнования их родным и близким.

СБУ взрыв Киевская область расследование война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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