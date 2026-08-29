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Головна Київ Жахлива недбалість: Зеленський про детонацію боєприпасів на Київщині

Жахлива недбалість: Зеленський про детонацію боєприпасів на Київщині

Ua ru
29 серпня 2026 15:09
Зеленський відреагував на детонацію боєприпасів у селі Мила
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару розпочалася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив на неприпустимості зберігання вибухонебезпечних речовин поруч із житловими районами.

Про це він заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Автор:
Литвин Вікторія

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