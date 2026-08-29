Зеленський відреагував на детонацію боєприпасів у селі Мила

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію у селі Мила Бучанського району Київської області, де після російського удару розпочалася детонація боєприпасів. Глава держави назвав ситуацію жахливою та наголосив на неприпустимості зберігання вибухонебезпечних речовин поруч із житловими районами.

Про це він заявив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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