В Києві інженеру повідомили про підозру через збитки під час ремонту ДЮСШ Козак

Слідчі дії. Фото: Київська міська прокуратура

Прокурори Подільської окружної прокуратури Києва повідомили про підозру інженеру з технічного нагляду, який контролював капітальний ремонт дитячо-юнацької спортивної школи "Козак" у Деснянському районі столиці. За даними слідства, фахівець неналежно виконував свої обов’язки та не перевірив фактичні обсяги будівельних робіт.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Через службову недбалість інженера, влада Києва перерахувала кошти за ремонтні роботи, які так і не були виконані. Сума збитків для бюджету Києва становить близько 750 тисяч гривень.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України – службова недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

Водночас в прокуратурі зауважують, що раніше у цій же справі підозру за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата бюджетних коштів) отримав й директор спортивної школи.

Нагадаємо, у Києві також викрили колишнього керівника оборонного підприємства, який виписав на себе доплати та премії на понад 700 тисяч гривень.

Також правоохоронці унеможливили спробу незаконного заволодіння територією Національної кіностудії імені Олександра Довженка, яка оцінюється у щонайменше 60 млн гривень.