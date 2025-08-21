У Києві намагались заволодіти землями кіностудії Довженка - деталі справи

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці викрили масштабну аферу. Фігуранти планували заволодіння землею Національної кіностудії імені Олександра Довженка вартістю майже 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Пост Нацполіції. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, злочинна група разом із приватним землевпорядником намагалася незаконно отримати понад гектар землі в історичному Шевченківському районі столиці.

Для цього вони використали підроблені документи на право власності на об’єкт нерухомості. Територія, яку зловмисники хотіли привласнити, перебуває у власності Київської міської ради та належить до державного підприємства — кіностудії Довженка.

Завдяки втручанню поліції на земельну ділянку накладено арешт. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи та інші речові докази, що підтверджують обставини злочину. Для повного розслідування призначено низку експертиз, зокрема земельну, оціночно-земельну та комп’ютерно-технічну.

Організатору та учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває — правоохоронці перевіряють можливу причетність групи до інших земельних оборудок.

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

Поліція на місці подій. Фото: Нацполіція

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

