Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему

Планували заволодіти землями на мільйони — поліція викрила схему

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:54
У Києві намагались заволодіти землями кіностудії Довженка - деталі справи
Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці викрили масштабну аферу. Фігуранти планували заволодіння землею Національної кіностудії імені Олександра Довженка вартістю майже 60 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Читайте також:

Пост Нацполіції. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, злочинна група разом із приватним землевпорядником намагалася незаконно отримати понад гектар землі в історичному Шевченківському районі столиці.

Для цього вони використали підроблені документи на право власності на об’єкт нерухомості. Територія, яку зловмисники хотіли привласнити, перебуває у власності Київської міської ради та належить до державного підприємства — кіностудії Довженка.

Завдяки втручанню поліції на земельну ділянку накладено арешт. Під час обшуків у фігурантів вилучили документи та інші речові докази, що підтверджують обставини злочину. Для повного розслідування призначено низку експертиз, зокрема земельну, оціночно-земельну та комп’ютерно-технічну.

Організатору та учасникам схеми вже повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває — правоохоронці перевіряють можливу причетність групи до інших земельних оборудок.


Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

Поліція на місці подій. Фото: Нацполіція

Затримання фігурантів справи. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно два керівники товариств у Києві отримали підозри через відмивання грошей під час будівництва Подільського мосту. Бюджет зазнав збитків на 160 млн грн. 

Також ми писали, що працівниця КМДА закупила 200 бодікамер, які не відповідали технічним вимогам. Вона розтратила майже 2 млн грн. 

махінації афера поліція Нацполіція правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
