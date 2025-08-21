Відео
Підтримати ЗСУ
Головна Київ Нараховував собі премії — у Києві посадовець отримав підозру

Нараховував собі премії — у Києві посадовець отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 16:35
Посадовець у Києві сам собі нараховував премії — отримав підозру
Обшуки у посадовця. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Колишній керівник одного з оборонних підприємств у Києві безпідставно нарахував собі премій та доплат на понад 700 тисяч гривень. За це він отримав підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі 21 серпня. 

Читайте також:

Посадовець сам собі нараховував премії

Правоохоронці встановили, що в.о. генерального директора держпідприємства півтора року безпідставно нараховував та виплачував собі премії та надбавки, які не передбачені урядовою постановою, що регулює оплату праці керівників таких підприємств. 

Так, посадовець нараховував собі виплати "за вагомий внесок в розвиток підприємства", "за сумлінне виконання службових обов’язків, багаторічну працю" тощо. 

Внаслідок таких дій підозрюваного державному бюджету завдано понад 700 тис. гривень збитків.

В результаті правоохоронці кваліфікували його дії як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам підприємства (ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, нещодавно підозру отримав керівник КП "Плесо", який розтратив мільйони з бюджетних коштів

Також ми писали, що два керівники товариств у Києві отримали підозри через відмивання грошей під час будівництва Подільського мосту. Бюджет зазнав збитків на 160 млн грн. 

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
