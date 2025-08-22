В Киеве инженеру сообщили о подозрении из-за убытков во время ремонта ДЮСШ Козак

Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении инженеру по техническому надзору, который контролировал капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы "Казак" в Деснянском районе столицы. По данным следствия, специалист ненадлежащим образом выполнял свои обязанности и не проверил фактические объемы строительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Из-за служебной халатности инженера, власти Киева перечислили средства за ремонтные работы, которые так и не были выполнены. Сумма убытков для бюджета Киева составляет около 750 тысяч гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В то же время в прокуратуре отмечают, что ранее по этому же делу подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата бюджетных средств) получил и директор спортивной школы.

Напомним, в Киеве также разоблачили бывшего руководителя оборонного предприятия, который выписал на себя доплаты и премии на более 700 тысяч гривен.

Также правоохранители предотвратили попытку незаконного завладения территорией Национальной киностудии имени Александра Довженко, которая оценивается в не менее 60 млн гривен.