Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Директор и инженер спортшколы в Киеве подозреваются в коррупции

Директор и инженер спортшколы в Киеве подозреваются в коррупции

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 14:14
В Киеве инженеру сообщили о подозрении из-за убытков во время ремонта ДЮСШ Козак
Следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура

Прокуроры Подольской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении инженеру по техническому надзору, который контролировал капитальный ремонт детско-юношеской спортивной школы "Казак" в Деснянском районе столицы. По данным следствия, специалист ненадлежащим образом выполнял свои обязанности и не проверил фактические объемы строительных работ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

В Киеве инженер технадзора не проверил, действительно ли в школе делали ремонт

Из-за служебной халатности инженера, власти Киева перечислили средства за ремонтные работы, которые так и не были выполнены. Сумма убытков для бюджета Киева составляет около 750 тысяч гривен.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

В то же время в прокуратуре отмечают, что ранее по этому же делу подозрение по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата бюджетных средств) получил и директор спортивной школы.

Напомним, в Киеве также разоблачили бывшего руководителя оборонного предприятия, который выписал на себя доплаты и премии на более 700 тысяч гривен.

Также правоохранители предотвратили попытку незаконного завладения территорией Национальной киностудии имени Александра Довженко, которая оценивается в не менее 60 млн гривен.

Киев ремонт коррупция прокуратура школа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации