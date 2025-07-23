Директора спортшколи "Козак" у Києві підозрюють в розтраті 750 тис. грн

Працівник поліції біля школи. Ілюстративне фото: Поліція

У Києві викрили розкрадання коштів на ремонті дитячої спортивної школи "Козак", підпорядкованій департаменту молоді і спорту КМДА. Директору закладу повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 23 липня.

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Ремонт школи

Директор комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Козак" у Деснянському районі столиці уклав договір на проведення капітального ремонту приміщень з підрядною організацією.

Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура

Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура

Однак роботи, які були визначені угодою, не були виконані повністю. Підозрюваний підписав акти виконаних робіт, знаючи, що в ньому вказано неправдиві відомості щодо вартості та використаних матеріалів.

Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура

Після цього підрядник отримав гроші. Таким чином київському бюджету було завдано збитків на майже 750 тисяч гривень.

Директору закладу оголосили підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, гендиректору підприємства "Ліси України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

А чиновницю КМДА та директора комунального столичного ринку викрили на отриманні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів.