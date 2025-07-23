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Головна Київ Директору підзвітної КМДА спортшколи оголосили підозру — деталі

Директору підзвітної КМДА спортшколи оголосили підозру — деталі

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Дата публікації: 23 липня 2025 14:15
Директора спортшколи "Козак" у Києві підозрюють в розтраті 750 тис. грн
Працівник поліції біля школи. Ілюстративне фото: Поліція

У Києві викрили розкрадання коштів на ремонті дитячої спортивної школи "Козак", підпорядкованій департаменту молоді і спорту КМДА. Директору закладу повідомили про підозру.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у середу, 23 липня.

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Ремонт школи 

Директор комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Козак" у Деснянському районі столиці уклав договір на проведення капітального ремонту приміщень з підрядною організацією.

Розкрадання 750 тисяч гривень на ремонті школи у Києві
Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура
Ремонт спортивної школи "Козак" у Києві: розтрачено бюджетні кошти
Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура

Однак роботи, які були визначені угодою, не були виконані повністю.  Підозрюваний підписав акти виконаних робіт, знаючи, що в ньому вказано неправдиві відомості щодо вартості та використаних матеріалів.

Директор школи "Козак" підозрюється у розтраті майже 750 тисяч гривень на капремонті
Спортивна школа після "ремонту". Фото: Київська міська прокуратура

Після цього підрядник отримав гроші. Таким чином київському бюджету було завдано збитків на майже 750 тисяч гривень.

Директору закладу оголосили підозру в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах в умовах воєнного стану. 

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, гендиректору підприємства "Ліси України" повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

А чиновницю КМДА та директора комунального столичного ринку викрили на отриманні хабаря у розмірі 25 тисяч доларів.

Київ спорт КМДА прокуратура школа
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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