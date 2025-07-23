Директора спортшколы "Казак" в Киеве подозревают в растрате 750 тыс. грн

Директору подотчетной КГГА спортшколы вручили подозрение — детали
В Киеве разоблачили хищение средств на ремонте детской спортивной школы "Козак", подчиненной департаменту молодежи и спорта КГГА. Директору заведения сообщили о подозрении.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 23 июля.
Ремонт школы
Директор коммунального учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Козак" в Деснянском районе столицы заключил договор на проведение капитального ремонта помещений с подрядной организацией.
Однако работы, которые были определены соглашением, не были выполнены полностью. Подозреваемый подписал акты выполненных работ, зная, что в нем указаны ложные сведения о стоимости и использованных материалов.
После этого подрядчик получил деньги. Таким образом киевскому бюджету был нанесен ущерб на почти 750 тысяч гривен.
Директору заведения объявили подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах в условиях военного положения.
Напомним, гендиректору предприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении в незаконном обогащении.
А чиновницу КГГА и директора коммунального столичного рынка разоблачили на получении взятки в размере 25 тысяч долларов.
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