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Главная Киев Директору подотчетной КГГА спортшколы вручили подозрение — детали

Директору подотчетной КГГА спортшколы вручили подозрение — детали

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Дата публикации 23 июля 2025 14:15
Директора спортшколы "Казак" в Киеве подозревают в растрате 750 тыс. грн
Работник полиции возле школы. Иллюстративное фото: Полиция

В Киеве разоблачили хищение средств на ремонте детской спортивной школы "Козак", подчиненной департаменту молодежи и спорта КГГА. Директору заведения сообщили о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 23 июля.

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Ремонт школы

Директор коммунального учреждения "Комплексная детско-юношеская спортивная школа "Козак" в Деснянском районе столицы заключил договор на проведение капитального ремонта помещений с подрядной организацией.

Розкрадання 750 тисяч гривень на ремонті школи у Києві
Спортивная школа после "ремонта". Фото: Киевская городская прокуратура
Ремонт спортивної школи "Козак" у Києві: розтрачено бюджетні кошти
Спортивная школа после "ремонта". Фото: Киевская городская прокуратура

Однако работы, которые были определены соглашением, не были выполнены полностью. Подозреваемый подписал акты выполненных работ, зная, что в нем указаны ложные сведения о стоимости и использованных материалов.

Директор школи "Козак" підозрюється у розтраті майже 750 тисяч гривень на капремонті
Спортивная школа после "ремонта". Фото: Киевская городская прокуратура

После этого подрядчик получил деньги. Таким образом киевскому бюджету был нанесен ущерб на почти 750 тысяч гривен.

Директору заведения объявили подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах в условиях военного положения.

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Скриншот сообщения прокуратуры
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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, гендиректору предприятия "Леса Украины" сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

А чиновницу КГГА и директора коммунального столичного рынка разоблачили на получении взятки в размере 25 тысяч долларов.

Киев спорт КГГА прокуратура школа
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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