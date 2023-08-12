Дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" відбудеться у Києві
Цього року 19-й Всеукраїнський благодійний дитячий фестиваль "Чорноморські ігри" відбудеться у Києві через російську окупацію Херсонської області.
Про це розповів начальник Скадовської районної військової адміністрації Михайло Павліш.
Фестиваль "Чорноморські ігри"
"Вперше, починаючи з 1998 року, фестиваль выдбуватиметься не за традиційним місцем локації — на березі Чорного моря, у сонячному місті Скадовськ, який наразі через повномасштабну агресію Російської Федерації перебуває в тимчасовій окупації", — повідомив Павліш.
Фестиваль "Чорноморські ігри" проводиться з 1998 року у місті Скадовськ Херсонської області. Він має статус найбільшого дитячого фестивалю-конкурсу в Україні.
Участь у ньому є безкоштовною. Це надає шанси продемонструвати свій талант дітям із родин з різними фінансовими можливостями.
"І хоча "Чорноморські ігри" тимчасово стали внутрішньопереміщеним фестивалем, вірю що в наступний, 20-й, ювілейний фестиваль, ми зустрінемось із "Казкою на березі Чорного моря" вдома — в українському Скадовську!" — додав Павліш.
Нагадаємо, у Музеї історії Києва відкрили масштабну виставку до Дня Незалежності України. Тут, в одному експозиційному просторі, поєдналися 32 арт-об’єкти відомих українських митців сучасності, колекція монет та марок за кожен рік незалежності України.