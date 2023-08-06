Тризуб на "Батьківщину-Мати" вже підняли до щита: відео

На монументі демонтували радянський герб. Фото: Радіо Свобода

Вранці, 6 серпня, Тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" вже підняли до щита. Це планували зробити ще вчора, але роботи довелося відкласти.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Підняття Тризуба на монументі

На оприлюднених відео можна побачити, що Тризуб повністю підняли до щита на монументі "Батьківщина-Мати". Залишилось лише його встановити.

Елемент причеплять на щит замість демонтованого радянського герба.

Чому перенесли роботу

Підняти Тризуб до щита планували ще вчора. Однак, роботи довелось перенести.

Причина — погодні умови та масована російська атака по Україні.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як до монументу "Батьківщина-Мати" привезли український Тризуб.

Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.