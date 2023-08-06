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Тризуб на "Батьківщину-Мати" вже підняли до щита: відео

6 серпня 2023 08:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Тризуб на "Батьківщину-Мати" вже підняли до щита: відео
На монументі демонтували радянський герб. Фото: Радіо Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 6 серпня, Тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" вже підняли до щита. Це планували зробити ще вчора, але роботи довелося відкласти. 

Про це повідомляють ЗМІ. 

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Підняття Тризуба на монументі

На оприлюднених відео можна побачити, що Тризуб повністю підняли до щита на монументі "Батьківщина-Мати". Залишилось лише його встановити. 

Елемент причеплять на щит замість демонтованого радянського герба. 

Чому перенесли роботу

Підняти Тризуб до щита планували ще вчора. Однак, роботи довелось перенести.

Причина — погодні умови та масована російська атака по Україні. 

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як до монументу "Батьківщина-Мати" привезли український Тризуб.

Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.

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