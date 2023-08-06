Тризуб на "Батьківщину-Мати" вже підняли до щита: відео
Вранці, 6 серпня, Тризуб на монументі "Батьківщина-Мати" вже підняли до щита. Це планували зробити ще вчора, але роботи довелося відкласти.
Про це повідомляють ЗМІ.
Підняття Тризуба на монументі
На оприлюднених відео можна побачити, що Тризуб повністю підняли до щита на монументі "Батьківщина-Мати". Залишилось лише його встановити.
Елемент причеплять на щит замість демонтованого радянського герба.
Чому перенесли роботу
Підняти Тризуб до щита планували ще вчора. Однак, роботи довелось перенести.
Причина — погодні умови та масована російська атака по Україні.
Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як до монументу "Батьківщина-Мати" привезли український Тризуб.
Раніше у Мінкульті повідомили, що монумент офіційно отримає новий символ — український Тризуб до Дня Незалежності, а саме 24 серпня.