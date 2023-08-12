Детский фестиваль "Черноморские игры". Фото: Новини.LIVE

В этом году 19-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские игры" состоится в Киеве из-за российской оккупации Херсонской области.

Об этом рассказал начальник Скадовской районной военной администрации Михаил Павлиш.

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Фестиваль "Черноморские игры"

"Впервые, начиная с 1998 года, фестиваль будет проходить не по традиционному месту локации — на берегу Черного моря, в солнечном городе Скадовск, который сейчас из-за полномасштабной агрессии Российской Федерации находится во временной оккупации", — сообщил Павлиш.

Фестиваль "Черноморские игры" проводится с 1998 года в городе Скадовск Херсонской области. У него статус самого большого детского фестиваля-конкурса в Украине.

Участие в нем бесплатное. Это дает шансы продемонстрировать свой талант детям из семей с разными финансовыми возможностями.

"И хотя "Черноморские игры" временно стали внутренне перемещенным фестивалем, верю что в следующий, 20-й, юбилейный фестиваль, мы встретимся со "Сказкой на берегу Черного моря" дома — в украинском Скадовске!" — добавил Павлиш.

Детский фестиваль "Черноморские игры". Фото: Новини.LIVE

Певица Настя Каменских на фестивале. Фото: Новини.LIVE

Детский фестиваль "Черноморские игры". Фото: Новини.LIVE

Детский фестиваль "Черноморские игры". Фото: Новини.LIVE

Детский фестиваль "Черноморские игры". Фото: Новини.LIVE

Певица Настя Каменских на фестивале. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Музее истории Киева была открыта масштабная выставка ко Дню Независимости Украины. Здесь, в одном экспозиционном пространстве, объединились 32 арт-объекта известных украинских художников современности, коллекция монет и марок за каждый год независимости Украины.