Україна
Дії КМДА призвели до збитків 1 млрд гривень, — прокуратура

Дії КМДА призвели до збитків 1 млрд гривень, — прокуратура

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 02:30
Оновлено: 02:46
У прокуратурі заявили, що дії КМДА призвели до збитків бюджету на понад 1 млрд гривень
Будівля Київської міської державної адміністрації. Фото: пресслужба КМДА

Внаслідок дій або ж бездіяльності посадових осіб КМДА та комунальних підприємств, збитки бюджета Києва становлять понад 1 млрд гривень. Щоб відшкодувати ці гроші, прокуратура змінила підхід до цього питання.

Про це у Telegram повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Читайте також:

Що відомо про збитки та в чому проблема повернення коштів

У дописі вказано, що у 2025 році органами Київської міської прокуратури до суду було скеровано обвинувальні акти у 109 кримінальних провадженнях, "де загальна сума збитків, завданих діями або бездіяльністю посадових осіб КМДА чи комунальних підприємств, становить понад 1 млрд гривень".

"Лише цього року повідомлено про підозри 81 особі у кримінальних провадженнях, де сума збитків становить понад 280 млн гривень. Йдеться про розтрати бюджетних грошей внаслідок закупівель за завищеними цінами, оплату послуг чи товарів, які місто так і не побачило, а також інші подібні зловживання", — йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що кінцева мета правоохоронних органів - не лише притягти винних до відповідальності, але й змусити їх відшкодувати завдані столичному бюджету збитки.

"Гроші за не проведені ремонти, не посаджані квіти, інші оплачені, але не виконані роботи, мають бути повернуті до бюджету Києва", — наголошує прокуратура.

Однак проблема полягає у тому, що посадові особи КМДА систематично відмовляють прокуратурі визнавати КМДА потерпілою стороною, що у свою чергу "затягує та безпідставно ускладнює, а часом і унеможливлює повернення коштів".

"Як приклад наведемо ситуацію, коли КП "Спецжитлофонд", в рамках кримінального провадження, отримавши від підрядника на рахунки відшкодування завданих збитків, повернуло ці гроші", — сказано у пості.

У прокуратурі додали, що наразі змінили підхід до питання, що вже дало свої результати. Про це результати буде повідомлено вже найближчим часом.

Нагадаємо, у липні 2025 року речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова заявила, що 17 чиновників КМДА завдали збитків на 196 млн гривень.

Також вона уточнила, з якою справою пов'язані найбільші втрати.

Київ корупція КМДА прокуратура Кримінал бюджет
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
