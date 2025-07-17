Проти посадовців КМДА відкрили кримінальні справи через втрати бюджету у 200 млн гривень

Будівля КМДА. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві відкрили низку кримінальних справ проти посадовців КМДА. Вже є 17 підозрюваних, а сума збитків бюджету нараховує 200 мільйонів гривень і це не одноразова показова акція у боротьбі з корупцією.

Про це в етері програми Вечір.LIVE заявила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

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За словами Винокурової, найбільші втрати (понад 164 млн грн) пов’язані з зупинкою метро між "Голосіївською" та "Либідською" у грудні 2023 року. За даними прокуратури, компенсація дублювальними маршрутами — лише частина розрахованих втрат.

"Досудове слідство зараз триває і якщо знадобиться більше часу — слідчі проситимуть його продовження. Строк — від пів року до року, після чого справи мають піти до суду", — заявила Ірина Винокурова.

Раніше повідомлялось, що київська прокуратура разом із ДБР, поліцією та СБУ викрили масштабну схему зловживань у структурних підрозділах КМДА. Це призвело до завдання бюджету Києва шалених збитків.

Нагадаємо, що екссекретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили нову підозру. Йому загрожує десять років в'язниці.