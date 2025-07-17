Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Кримінальні справи проти КМДА — які найбільші втрати бюджету

Кримінальні справи проти КМДА — які найбільші втрати бюджету

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 00:31
Проти посадовців КМДА відкрили кримінальні справи через втрати бюджету у 200 млн гривень
Будівля КМДА. Ілюстративне фото: УНІАН

У Києві відкрили низку кримінальних справ проти посадовців КМДА. Вже є 17 підозрюваних, а сума збитків бюджету нараховує 200 мільйонів гривень і це не одноразова показова акція у боротьбі з корупцією.

Про це в етері програми Вечір.LIVE заявила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про кримінальні справи у КМДА

За словами Винокурової, найбільші втрати (понад 164 млн грн) пов’язані з зупинкою метро між "Голосіївською" та "Либідською" у грудні 2023 року. За даними прокуратури, компенсація дублювальними маршрутами — лише частина розрахованих втрат.

"Досудове слідство зараз триває і якщо знадобиться більше часу — слідчі проситимуть його продовження. Строк — від пів року до року, після чого справи мають піти до суду", — заявила Ірина Винокурова.

Раніше повідомлялось, що київська прокуратура разом із ДБР, поліцією та СБУ викрили масштабну схему зловживань у структурних підрозділах КМДА. Це призвело до завдання бюджету Києва шалених збитків.

Нагадаємо, що екссекретарю Київради Володимиру Бондаренку вручили нову підозру. Йому загрожує десять років в'язниці.

Київ корупція КМДА прокуратура Кримінал бюджет
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації