Посадовці КМДА завдали збитків на 196 мільйонів гривень — прокуратура оголосила підозру 17 чиновникам

Будівля Київської міської державної адміністрації. Фото: пресслужба КМДА

У Києві відкрили серію кримінальних справ проти посадовців Київської міської державної адміністрації (КМДА). 17 чиновників завдали збитків на 196 мільйонів гривень.

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Ірина Винокурова в ефірі Вечір.LIVE.

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Винокурова розповіла, що це не показова акція, а системна антикорупційна робота, яка триває вже кілька років. За її словами, подібні повідомлення про підозри посадовим особам комунальних підприємств чи департаментів КМДА публікуються регулярно.

"Говорити про те, що це почало відбуватися лише зараз, під час війни, не зовсім коректно. Це системна робота столичних правоохоронних органів, яка триває багато років", — зазначила вона.

Представниця прокуратури додала, що загальна сума збитків, які інкримінують підозрюваним, становить 196 мільйонів гривень. Ця сума стосується не одного, а низки кримінальних проваджень, відкритих щодо 11 осіб, яким повідомили про підозру минулого тижня. Крім того, ще шість підозр отримали посадові особи комунальних підприємств цього тижня.

Найбільші втрати — понад 164 мільйони гривень — пов’язані із зупинкою роботи метрополітену на ділянці від станції "Голосіївська" до станції "Либідська" у грудні 2023 року. За даними прокуратури, сума збитків була обчислена з урахуванням простою станцій протягом кількох місяців та організації дублювальних маршрутів наземного транспорту.

Як пояснила Винокурова, досудове розслідування у цих провадженнях триває, і якщо слідству знадобиться більше часу — зокрема на проведення експертиз чи додаткових досліджень — прокурори звертатимуться до суду з клопотанням про продовження строків.

"Я думаю, що ми обов’язково проінформуємо, коли ці провадження будуть скеровані до суду. Зараз йдеться про терміни від пів року до року", — додала речниця.

Раніше мер Києва Віталій Кличко відреагував на вручення підозр працівникам Київської міської державної адміністрації.

Також ми писали, що Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через руйнування тунелю в метро.