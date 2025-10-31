Видео
Действия КГГА привели к убыткам 1 млрд гривен, — прокуратура

Действия КГГА привели к убыткам 1 млрд гривен, — прокуратура

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 02:30
обновлено: 02:46
В прокуратуре заявили, что действия КГГА привели к убыткам бюджета на более 1 млрд гривен
Здание Киевской городской государственной администрации. Фото: пресс-служба КГГА

Вследствие действий или бездействия должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий, убытки бюджета Киева составляют более 1 млрд гривен. Чтобы возместить эти деньги, прокуратура изменила подход к этому вопросу. 

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Читайте также:

Что известно об убытках и в чем проблема возврата средств

В заметке указано, что в 2025 году органами Киевской городской прокуратуры в суд были направлены обвинительные акты по 109 уголовным производствам, "где общая сумма ущерба, причиненного действиями или бездействием должностных лиц КГГА или коммунальных предприятий, составляет более 1 млрд гривен".

"Только в этом году сообщено о подозрениях 81 лицу в уголовных производствах, где сумма ущерба составляет более 280 млн гривен. Речь идет о растрате бюджетных денег в результате закупок по завышенным ценам, оплату услуг или товаров, которые город так и не увидел, а также другие подобные злоупотребления", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что конечная цель правоохранительных органов - не только привлечь виновных к ответственности, но и заставить их возместить нанесенный столичному бюджету ущерб.

"Деньги за не проведенные ремонты, не посаженные цветы, другие оплаченные, но не выполненные работы, должны быть возвращены в бюджет Киева", — отмечает прокуратура.

Однако проблема заключается в том, что должностные лица КГГА систематически отказывают прокуратуре признавать КГГА потерпевшей стороной, что в свою очередь "затягивает и безосновательно усложняет, а порой и делает невозможным возврат средств".

"В качестве примера приведем ситуацию, когда КП "Спецжилфонд", в рамках уголовного производства, получив от подрядчика на счета возмещения нанесенного ущерба, вернуло эти деньги", — сказано в посте.

В прокуратуре добавили, что сейчас изменили подход к вопросу, что уже дало свои результаты. Об этом результаты будут сообщены уже в ближайшее время.

Напомним, в июле 2025 года пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Ирина Винокурова заявила, что 17 чиновников КГГА нанесли ущерб на 196 млн гривен.

Также она уточнила, с каким делом связаны наибольшие потери.

Киев коррупция КГГА прокуратура Криминал бюджет
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
