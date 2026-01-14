У Київраді ініціюють публічний звіт заступників КМДА про блекаути

Засідання Київради. Фото: УНІАН

У Київраді у четвер, 15 січня, ініціюють публічний звіт шести заступників очільника Київської міської державної адміністрації. Йдеться про дії під час блекаутів.

Про це повідомив депутат Київради Андрій Вітренко у Telegram у середу, 14 січня.

Реклама

Читайте також:

Публічний звіт заступників глави КМДА щодо дій у блекаути

Вітренко наголосив, що кияни повинні знати правду, хто і як готував місто до блекаутів.

"Тому на пленарне засідання Київради 15 січня 2026 року ми ініціюємо публічний звіт шести заступників голови КМДА про роботу департаментів і служб під час блекаутів", — розповів він.

Депутатське звернення. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Депутатське звернення. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Йдеться про резервне живлення, автономні алгоритми, координація з ДСНС і поліцією, інформування мешканців, робота шкіл, транспорту та укриттів.

Допис Вітренка. Фото: скриншот

Нагадаємо, премʼєр Юлія Свириденко розповіла, коли у Києві покращиться ситуація зі світлом після російських атак.

А частина Київської області вже повернулася до графіків відключення світла. У ДТЕК розповіли про ситуацію.