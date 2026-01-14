В Киевсовете инициируют публичный отчет заместителей КГГА о блэкаутах

Действия в блэкауты — в Киевсовете отчитаются заместители КГГА
В Киевсовете в четверг, 15 января, инициируют публичный отчет шести заместителей главы Киевской городской государственной администрации. Речь идет о действиях во время блэкаутов.
Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Telegram в среду, 14 января.
Публичный отчет заместителей главы КГГА относительно действий в блэкауты
Витренко подчеркнул, что киевляне должны знать правду, кто и как готовил город к блэкаутам.
"Поэтому на пленарное заседание Киевсовета 15 января 2026 года мы инициируем публичный отчет шести заместителей председателя КГГА о работе департаментов и служб во время блэкаутов", — рассказал он.
Речь идет о резервном питании, автономных алгоритмах, координации с ГСЧС и полицией, информировании жителей, работе школ, транспорта и укрытий.
Напомним, премьер Юлия Свириденко рассказала, когда в Киеве улучшится ситуация со светом после российских атак.
А часть Киевской области уже вернулась к графикам отключения света. В ДТЭК рассказали о ситуации.
