В Киевсовете инициируют публичный отчет заместителей КГГА о блэкаутах

Заседание Киевсовета. Фото: УНИАН

В Киевсовете в четверг, 15 января, инициируют публичный отчет шести заместителей главы Киевской городской государственной администрации. Речь идет о действиях во время блэкаутов.

Об этом сообщил депутат Киевсовета Андрей Витренко в Telegram в среду, 14 января.

Публичный отчет заместителей главы КГГА относительно действий в блэкауты

Витренко подчеркнул, что киевляне должны знать правду, кто и как готовил город к блэкаутам.

"Поэтому на пленарное заседание Киевсовета 15 января 2026 года мы инициируем публичный отчет шести заместителей председателя КГГА о работе департаментов и служб во время блэкаутов", — рассказал он.

Депутатское обращение. Фото: t.me/Vitrenko_AO

Речь идет о резервном питании, автономных алгоритмах, координации с ГСЧС и полицией, информировании жителей, работе школ, транспорта и укрытий.

Пост Витренко. Фото: скриншот

Напомним, премьер Юлия Свириденко рассказала, когда в Киеве улучшится ситуация со светом после российских атак.

А часть Киевской области уже вернулась к графикам отключения света. В ДТЭК рассказали о ситуации.