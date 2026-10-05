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Головна Київ Дизель до 104 грн: актуальні ціни на пальне у Києві

Дизель до 104 грн: актуальні ціни на пальне у Києві

Ua ru
5 жовтня 2026 12:08
Репортаж
Ціни на пальне в Києві 5 жовтня: скільки коштує бензин, дизель та газ
Ціни на АЗС SOCAR у Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ціни на пальне у Києві у понеділок, 5 жовтня, залишаються високими. Зокрема, найдорожчим є дизель — на деяких АЗС доведеться заплатити 104 гривні. Водночас вартість автогазу найменша.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Ціни на пальне в Києві

ОККО:

  • Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • A95 Євро — 92,90 грн/л;
  • Pulls ДП — 102,90 грн/л;
  • ДП Євро — 99,90 грн/л;
  • Ad Blue — 59,90 грн/л.
Ціни на АЗС ОККО у Києві 5 жовтня
Вартість пального на ОККО у Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

WOG:

  • ДП Євро5 — 99,90 грн/л;
  • ДП Mustang+ — 102,90 грн/л;
  • 95 Євро5-Е10 — 92,90 грн/л;
  • 95 Mustang Євро5-Е10 — 95,90 грн/л;
  • 100 Mustang Євро5-Е0 — 102,90 грн/л;
  • Газ — 45,90 грн/л.
Ціни на АЗС WOG у Києві 5 жовтня
Вартість пального на WOG у Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

SOCAR:

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  • Nano ДП — 103 грн/л;
  • А-95 — 95,90 грн/л;
  • Nano 95 — 97,90 грн/л;
  • Diesel NANO Extro — 104 грн/л;
  • Nano 100 — 104 грн/л;
  • LPG — 45,50 грн/л.
Ціни на АЗС SOCAR у Києві 5 жовтня
Вартість пального на SOCAR у Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

KLO:

  • 95 — 92 грн/л;
  • 92 — 84,50 грн/л;
  • ДП — 98,80 грн/л;
  • Газ — 44,90 грн/л.
Ціни на АЗС KLO у Києві 5 жовтня
Вартість пального на KLO у Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Як писали Новини.LIVE з посиланням на доцента кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрія Корецького, понтонні переправи не можуть повністю замінити київські мости. Натомість одним із реальних інженерних варіантів може стати будівництво тунелю під Дніпром.

Також ми повідомляли про масштабні затори в Києві 5 жовтня. Найскладніше доїхати з лівого берега на правий. Причиною ускладнень руху є пошкодження мостів та ДТП.

ціни на паливо Київ бензин паливо автогаз дизель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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