У Києві 5 жовтня масштабні затори: найскладніше доїхати на правий берег

Затори на лівому березі Києва 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

У Києві у понеділок, 5 жовтня, масштабні затори. Причиною є пошкодження мостів російськими ударами та дорожньо-транспортні пригоди в різних районах столиці. Наразі найскладніше дістатися з лівого на правий берег.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Транспортний колапс у Києві 5 жовтня

Зокрема, автомобільні черги утворилися на підходах до Південного мосту. Трафік також суттєво уповільнений на Північному та Дарницькому мостах, мосту Патона та мосту Метро. Через затори громадський транспорт їде із затримками.

Затори в Києві зранку 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Транспортний колапс в Києві 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Транспортний колапс стався через обмеження та зміну маршрутів після російських ударів, а також ДТП.

Автомобілі в заторах. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Ситуація на дорогах Києва 5 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Як писали Новини.LIVE з посиланням на столичного мера Віталія Кличка, 4 жовтня російські окупанти завдали удару по Північному мосту, внаслідок чого пошкоджено дорожнє покриття. Крім того, відомо про двох поранених.

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Крім того, у Києві відновили рух поїздів наземною ділянкою зеленої лінії метро під час жовтого рівня загрози. Водночас за червоного рівня загрози рух наземною частиною лінії, як і раніше, призупинятимуть.