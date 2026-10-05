Цены на топливо в Киеве 5 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ

Дизель до 104 грн: актуальные цены на топливо в Киеве
Цены на топливо в Киеве в понедельник, 5 октября, остаются высокими. В частности, самым дорогим является дизельное топливо — на некоторых АЗС за него придется заплатить 104 гривны. В то же время стоимость автогаза — самая низкая.
Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.
Цены на топливо в Киеве
ОККО:
- Pulls 100 — 102,90 грн/л;
- Pulls 95 — 95,90 грн/л;
- A95 Евро — 92,90 грн/л;
- Pulls ДП — 102,90 грн/л;
- ДП Евро — 99,90 грн/л;
- Ad Blue — 59,90 грн/л.
WOG:
- ДП Евро5 — 99,90 грн/л;
- Бензин Mustang+ — 102,90 грн/л;
- 95 Евро5-Е10 — 92,90 грн/л;
- 95 Mustang Евро5-Е10 — 95,90 грн/л;
- 100 Mustang Евро-5-Е0 — 102,90 грн/л;
- Газ — 45,90 грн/л.
SOCAR:
- Nano ДП — 103 грн/л;
- А-95 — 95,90 грн/л;
- Nano 95 — 97,90 грн/л;
- Дизель NANO Extro — 104 грн/л;
- Nano 100 — 104 грн/л;
- LPG — 45,50 грн/л.
KLO:
- 95 — 92 грн/л;
- 92 — 84,50 грн/л;
- ДП — 98,80 грн/л;
- Газ — 44,90 грн/л.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на доцента кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрея Корецкого, понтонные переправы не могут полностью заменить киевские мосты. Вместо этого одним из реальных инженерных вариантов может стать строительство туннеля под Днепром.
Также мы сообщали о масштабных пробках в Киеве 5 октября. Сложнее всего доехать с левого берега на правый. Причиной затруднений в движении являются повреждения мостов и ДТП.