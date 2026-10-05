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Главная Киев Дизель до 104 грн: актуальные цены на топливо в Киеве

Дизель до 104 грн: актуальные цены на топливо в Киеве

Ua ru
5 октября 2026 12:08
Репортаж
Цены на топливо в Киеве 5 октября: сколько стоит бензин, дизель и газ
Цены на АЗС SOCAR в Киеве 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Цены на топливо в Киеве в понедельник, 5 октября, остаются высокими. В частности, самым дорогим является дизельное топливо — на некоторых АЗС за него придется заплатить 104 гривны. В то же время стоимость автогаза — самая низкая.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

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Цены на топливо в Киеве

ОККО:

  • Pulls 100 — 102,90 грн/л;
  • Pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • A95 Евро — 92,90 грн/л;
  • Pulls ДП — 102,90 грн/л;
  • ДП Евро — 99,90 грн/л;
  • Ad Blue — 59,90 грн/л.
Ціни на АЗС ОККО у Києві 5 жовтня
Стоимость топлива на ОККО в Киеве 5 октября. Фото: Новости.LIVE/Диана Шликова

WOG:

  • ДП Евро5 — 99,90 грн/л;
  • Бензин Mustang+ — 102,90 грн/л;
  • 95 Евро5-Е10 — 92,90 грн/л;
  • 95 Mustang Евро5-Е10 — 95,90 грн/л;
  • 100 Mustang Евро-5-Е0 — 102,90 грн/л;
  • Газ — 45,90 грн/л.
Ціни на АЗС WOG у Києві 5 жовтня
Стоимость топлива на WOG в Киеве 5 октября. Фото: Новости.LIVE/Диана Шликова

SOCAR:

Читайте также:
  • Nano ДП — 103 грн/л;
  • А-95 — 95,90 грн/л;
  • Nano 95 — 97,90 грн/л;
  • Дизель NANO Extro — 104 грн/л;
  • Nano 100 — 104 грн/л;
  • LPG — 45,50 грн/л.
Ціни на АЗС SOCAR у Києві 5 жовтня
Стоимость топлива на заправках SOCAR в Киеве 5 октября. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

KLO:

  • 95 — 92 грн/л;
  • 92 — 84,50 грн/л;
  • ДП — 98,80 грн/л;
  • Газ — 44,90 грн/л.
Ціни на АЗС KLO у Києві 5 жовтня
Стоимость топлива на KLO в Киеве 5 октября. Фото: Новости.LIVE/Диана Шликова

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на доцента кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрея Корецкого, понтонные переправы не могут полностью заменить киевские мосты. Вместо этого одним из реальных инженерных вариантов может стать строительство туннеля под Днепром.

Также мы сообщали о масштабных пробках в Киеве 5 октября. Сложнее всего доехать с левого берега на правый. Причиной затруднений в движении являются повреждения мостов и ДТП.

цены на топливо Киев бензин топливо автогаз дизель
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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