Ціни на пальне у Києві 23 вересня: скільки коштують бензин, дизель та газ

Ціни на АЗС SOCAR в Києві 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Києві станом на середу, 23 вересня, залишаються стабільними. За бензин доведеться заплатити від 88,90 грн/л, а за дизель — до 104 грн. Вартість залишається на рівні попереднього дня.

Новини.LIVE повідомляють про актуальні ціни на АЗС Києва.

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Ціни на пальне у Києві 23 вересня

ОККО:

pulls 100 — 99,90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

А95 Євро — 92,90 грн/л;

pulls ДП — 99,90 грн/л;

ДП Євро — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л.

Ціни на ОККО 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

UPG:

upg 100 — 99,90 грн/л;

upg 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Ціни на UPG 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

WOG:

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ДП Євро5 — 99,90 грн/л;

ДП Mustang+ — 99,90 грн/л;

А-95 Євро5 — 92,90 грн/л;

95 Mustang — 95,90 грн/л;

100 Mustang — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л.

Ціни на WOG 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97.90 грн/л

А-95 — 94.90 грн/л;

LPG — 45.50 грн/л;

AdBlue — 59.90 грн/л.

Ціни на SOCAR 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський 23 вересня прокоментував наслідки масованої російської атаки на Київ. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, внаслідок російських ударів працівники Представництва ЄС в Києві перейшли працювати в коридор. За словами посолки ЄС в Україні Катаріни Матернової, упродовж 15-20 хвилин лунали три потужні вибухи.