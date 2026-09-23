Ціни на пальне у Києві 23 вересня: скільки коштують бензин, дизель та газ

Дизель по 104 гривні: актуальні ціни на пальне в Києві
Ціни на пальне у Києві станом на середу, 23 вересня, залишаються стабільними. За бензин доведеться заплатити від 88,90 грн/л, а за дизель — до 104 грн. Вартість залишається на рівні попереднього дня.
Новини.LIVE повідомляють про актуальні ціни на АЗС Києва.
Ціни на пальне у Києві 23 вересня
ОККО:
- pulls 100 — 99,90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А95 Євро — 92,90 грн/л;
- pulls ДП — 99,90 грн/л;
- ДП Євро — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 99,90 грн/л;
- upg 95 — 91,90 грн/л;
- А-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
WOG:
- ДП Євро5 — 99,90 грн/л;
- ДП Mustang+ — 99,90 грн/л;
- А-95 Євро5 — 92,90 грн/л;
- 95 Mustang — 95,90 грн/л;
- 100 Mustang — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97.90 грн/л
- А-95 — 94.90 грн/л;
- LPG — 45.50 грн/л;
- AdBlue — 59.90 грн/л.
Київ — останні новини
Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський 23 вересня прокоментував наслідки масованої російської атаки на Київ. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.
Крім того, внаслідок російських ударів працівники Представництва ЄС в Києві перейшли працювати в коридор. За словами посолки ЄС в Україні Катаріни Матернової, упродовж 15-20 хвилин лунали три потужні вибухи.