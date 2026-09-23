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Головна Київ Дизель по 104 гривні: актуальні ціни на пальне в Києві

Дизель по 104 гривні: актуальні ціни на пальне в Києві

Ua ru
23 вересня 2026 18:03
Репортаж
Ціни на пальне у Києві 23 вересня: скільки коштують бензин, дизель та газ
Ціни на АЗС SOCAR в Києві 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Києві станом на середу, 23 вересня, залишаються стабільними. За бензин доведеться заплатити від 88,90 грн/л, а за дизель — до 104 грн. Вартість залишається на рівні попереднього дня.

Новини.LIVE повідомляють про актуальні ціни на АЗС Києва.

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Ціни на пальне у Києві 23 вересня

ОККО:

  • pulls 100 — 99,90 грн/л;
  • pulls 95 — 95,90 грн/л;
  • А95 Євро — 92,90 грн/л;
  • pulls ДП — 99,90 грн/л;
  • ДП Євро — 99,90 грн/л;
  • Газ — 45,50 грн/л.
Вартість пального на ОККО в Києві 23 вересня
Ціни на ОККО 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

UPG:

  • upg 100 — 99,90 грн/л;
  • upg 95 — 91,90 грн/л;
  • А-95 — 88,90 грн/л;
  • Euro ДП — 97,90 грн/л.
Вартість пального на UPG в Києві 23 вересня
Ціни на UPG 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

WOG:

Читайте також:
  • ДП Євро5 — 99,90 грн/л;
  • ДП Mustang+ — 99,90 грн/л;
  • А-95 Євро5 — 92,90 грн/л;
  • 95 Mustang — 95,90 грн/л;
  • 100 Mustang — 99,90 грн/л;
  • Газ — 45,50 грн/л.
Вартість пального на WOG в Києві 23 вересня
Ціни на WOG 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

  • NANO 100 — 104 грн/л;
  • DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
  • NANO ДП — 103 грн/л;
  • NANO 95 — 97.90 грн/л
  • А-95 — 94.90 грн/л;
  • LPG — 45.50 грн/л;
  • AdBlue — 59.90 грн/л.
Вартість пального на SOCAR в Києві 23 вересня
Ціни на SOCAR 23 вересня. Фото: Новини.LIVE

Київ — останні новини

Як писали Новини.LIVE, український лідер Володимир Зеленський 23 вересня прокоментував наслідки масованої російської атаки на Київ. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Крім того, внаслідок російських ударів працівники Представництва ЄС в Києві перейшли працювати в коридор. За словами посолки ЄС в Україні Катаріни Матернової, упродовж 15-20 хвилин лунали три потужні вибухи.

ціни на паливо Київ бензин АЗС паливо дизель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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