Представництво ЄС у Києві перейшло працювати в коридор через атаку РФ

Обстріл Києва: працівники Представництва ЄС працюють в коридорі
Працівники Представництва Європейського Союзу в Києві у середу, 23 вересня, перейшли працювати в коридор на тлі російської атаки. Вони покинули кабінети після трьох потужних вибухів.
Про це повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні, передає Новини.LIVE.
Співробітники Представництва ЄС в Україні перейшли працювати в коридор
Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що упродовж 15-20 хвилин працівники почули три потужні вибухи, після яких виднілися величезні стовпи диму.
"Ми бачили це з вікон нашого офісу. Ми негайно вийшли з кабінетів у коридор", — каже вона.
За її словами, росіяни не дають спати, дихати та працювати.
Як писали Новини.LIVE, 23 вересня російські дрони масовано атакують Київ. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. У місті сталися пожежі та є влучання БпЛА.
Крім того, сьогодні під час російського обстрілу постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. На щастя, люди не постраждали, оскільки оперативно перейшли в безпечне місце.