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Головна Київ Обстріл Києва: працівники Представництва ЄС працюють в коридорі

Обстріл Києва: працівники Представництва ЄС працюють в коридорі

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23 вересня 2026 14:57
Представництво ЄС у Києві перейшло працювати в коридор через атаку РФ
Працівники Представництва ЄС в Києві в коридорі. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

Працівники Представництва Європейського Союзу в Києві у середу, 23 вересня, перейшли працювати в коридор на тлі російської атаки. Вони покинули кабінети після трьох потужних вибухів.

Про це повідомила пресслужба Представництва ЄС в Україні, передає Новини.LIVE.

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Співробітники Представництва ЄС в Україні перейшли працювати в коридор

Посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначила, що упродовж 15-20 хвилин працівники почули три потужні вибухи, після яких виднілися величезні стовпи диму. 

Російський обстріл Києва 23 вересня
Вибухи в Києві. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine
Російський удар по Києву 23 вересня
Стовпи диму внаслідок російської атаки на Київ. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

"Ми бачили це з вікон нашого офісу. Ми негайно вийшли з кабінетів у коридор", — каже вона.

Працівники Представництва ЄС в Києві
Працівники Представництва ЄС в Києві в коридорі. Фото: facebook.com/EUDelegationUkraine

За її словами, росіяни не дають спати, дихати та працювати.

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Допис Представництва ЄС в Україні. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 23 вересня російські дрони масовано атакують Київ. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі. У місті сталися пожежі та є влучання БпЛА.

Крім того, сьогодні під час російського обстрілу постраждав один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA. На щастя, люди не постраждали, оскільки оперативно перейшли в безпечне місце.

Європейський союз Київ війна обстріли Росія Катаріна Матернова
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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