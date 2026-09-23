Цены на топливо в Киеве 23 сентября: сколько стоят бензин, дизель и газ

Дизель по 104 гривны: актуальные цены на топливо в Киеве
Цены на топливо в Киеве по состоянию на среду, 23 сентября, остаются стабильными. За бензин придется заплатить от 88,90 грн/л, а за дизель — до 104 грн. Стоимость остается на уровне предыдущего дня.
Новини.LIVE сообщают об актуальных ценах на АЗС Киева.
Цены на топливо в Киеве 23 сентября
ОККО:
- pulls 100 — 99,90 грн/л;
- pulls 95 — 95,90 грн/л;
- А95 Евро — 92,90 грн/л;
- дизельное топливо — 99,90 грн/л;
- ДП Евро — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л.
UPG:
- upg 100 — 99,90 грн/л;
- upg 95 — 91,90 грн/л;
- А-95 — 88,90 грн/л;
- Euro ДП — 97,90 грн/л.
WOG:
- ДП Евро-5 — 99,90 грн/л;
- ДТ Mustang+ — 99,90 грн/л;
- А-95 Евро-5 — 92,90 грн/л;
- 95 Mustang — 95,90 грн/л;
- 100 Mustang — 99,90 грн/л;
- Газ — 45,50 грн/л.
SOCAR:
- NANO 100 — 104 грн/л;
- DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;
- NANO ДП — 103 грн/л;
- NANO 95 — 97,90 грн/л
- А-95 — 94,90 грн/л;
- LPG — 45,50 грн/л;
- AdBlue — 59,90 грн/л.
Киев — последние новости
Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 23 сентября прокомментировал последствия массированной российской атаки на Киев. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Кроме того, в результате российских ударов сотрудники Представительства ЕС в Киеве перешли работать в коридор. По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, в течение 15–20 минут раздались три мощных взрыва.