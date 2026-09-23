Цены на топливо в Киеве 23 сентября: сколько стоят бензин, дизель и газ

Цены на АЗС SOCAR в Киеве 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Киеве по состоянию на среду, 23 сентября, остаются стабильными. За бензин придется заплатить от 88,90 грн/л, а за дизель — до 104 грн. Стоимость остается на уровне предыдущего дня.

Новини.LIVE сообщают об актуальных ценах на АЗС Киева.

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Цены на топливо в Киеве 23 сентября

ОККО:

pulls 100 — 99,90 грн/л;

pulls 95 — 95,90 грн/л;

А95 Евро — 92,90 грн/л;

дизельное топливо — 99,90 грн/л;

ДП Евро — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л.

Цены на ОККО 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

UPG:

upg 100 — 99,90 грн/л;

upg 95 — 91,90 грн/л;

А-95 — 88,90 грн/л;

Euro ДП — 97,90 грн/л.

Цены на UPG 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

WOG:

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ДП Евро-5 — 99,90 грн/л;

ДТ Mustang+ — 99,90 грн/л;

А-95 Евро-5 — 92,90 грн/л;

95 Mustang — 95,90 грн/л;

100 Mustang — 99,90 грн/л;

Газ — 45,50 грн/л.

Цены на WOG 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

SOCAR:

NANO 100 — 104 грн/л;

DIESEL NANO Extro — 104 грн/л;

NANO ДП — 103 грн/л;

NANO 95 — 97,90 грн/л

А-95 — 94,90 грн/л;

LPG — 45,50 грн/л;

AdBlue — 59,90 грн/л.

Цены на SOCAR 23 сентября. Фото: Новини.LIVE

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, украинский лидер Владимир Зеленский 23 сентября прокомментировал последствия массированной российской атаки на Киев. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Кроме того, в результате российских ударов сотрудники Представительства ЕС в Киеве перешли работать в коридор. По словам посла ЕС в Украине Катарины Матерновой, в течение 15–20 минут раздались три мощных взрыва.