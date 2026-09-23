Масований обстріл Києва: Зеленський повідомив про двох загиблих

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Український лідер Володимир Зеленський у середу, 23 вересня, відреагував на масований російський обстріл Києва. Зокрема, наразі відомо про двох загиблих та 24 поранених.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва

"Від ранку триває ліквідація наслідків російських ударів по Києву. Багато дронів запустили росіяни по місту, значна частина з них реактивні. Росія і далі перетворює цивільну й критичну інфраструктуру на мішені: фармацевтика, заправки, залізниця, звʼязок, торговельні центри", — зазначив Зеленський.

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