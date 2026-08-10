Дизель по 92 грн за літр: актуальні ціни на пальне в Києві

Ціни на АЗС у Києві 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Ціни на пальне у Києві станом на 10 серпня не змінилися, якщо порівнювати з вихідними. Зокрема, середня вартість А-95 складає близько 81,67 грн. Водночас найдорожчим залишається дизель.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Ціни на АЗС у Києві 10 серпня

Вартість пального на UPG:

UPG100 — 88,90 грн;

UPG95 — 81,90 грн;

A-95 — 79,90 грн;

Euro ДП — 90,90 грн.

Ціни на UPG 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

ОККО:

pulls100 — 92,90 грн;

pulls95 — 85,90 грн;

А-95 Euro — 82,90 грн;

pulls ДП — 96,90 грн;

ДП Євро — 93,90 грн.

Ціни на ОККО 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Укрнафта:

А-95 — 79,90 грн;

А-92 — 77,90 грн;

ДП — 88,90 грн;

LPG — 42,90 грн.

Ціни на Укрнафті 10 серпня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

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