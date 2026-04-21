Дизель подешевел на 3 грн: актуальные цены на топливо в Киеве

В Киеве по состоянию на 21 апреля 2026 года на автозаправочных станциях зафиксировано уменьшение цен на топливо. Бензин меняется незначительно, тогда как дизель на отдельных АЗС подешевел сразу на несколько гривен за литр.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Киеве 21 апреля

Средняя цена дизельного топлива накануне снизилась примерно до 89-90 грн за литр, а отдельные сети уменьшили стоимость на 1-2 грн за литр. В то же время на некоторых киевских АЗС падение было еще более ощутимым - до 3 грн за литр в сутки.

К примеру, по состоянию на сегодня на АЗС ОККО водителям предлагают такие цены:

100 Pulls — 85,90 грн за литр,

ДТ Pulls — 92,90 грн за литр,

ДТ Евро — 89,90 грн за литр,

95 Pulls — 78,90 грн за литр,

95 Евро — 75,90 грн за литр,

автогаз — 49,90 грн за литр.

Прайс изменился также на автозаправочных станциях сети upg. Там также наблюдается удешевление:

upg100 — 81 грн за литр,

upg95 — 75 грн за литр,

А-95 — 73 грн за литр,

upgDIESEL — 89 грн за литр,

EURO DIESEL — 87 грн за литр,

автогаз — 49 грн за литр.

На национальной сети АЗС UKRNAFTA цены на топливо всегда были одними из самых низких. Сегодня ситуация со стоимостью следующая:

бензин 95 — 69,90 грн за литр,

бензин 95 energy — 72,90 грн за литр,

ДТ — 87,90 грн за литр,

ДТ energy — 89,90 грн за литр,

автогаз — 48,90 грн за литр.

