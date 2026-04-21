Дизель подешевел на 3 грн: актуальные цены на топливо в Киеве

Дата публикации 21 апреля 2026 09:09
Цены на топливо в Киеве. Фото: кадр из видео

В Киеве по состоянию на 21 апреля 2026 года на автозаправочных станциях зафиксировано уменьшение цен на топливо. Бензин меняется незначительно, тогда как дизель на отдельных АЗС подешевел сразу на несколько гривен за литр.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Киеве 21 апреля

Средняя цена дизельного топлива накануне снизилась примерно до 89-90 грн за литр, а отдельные сети уменьшили стоимость на 1-2 грн за литр. В то же время на некоторых киевских АЗС падение было еще более ощутимым - до 3 грн за литр в сутки.

К примеру, по состоянию на сегодня на АЗС ОККО водителям предлагают такие цены:

  • 100 Pulls — 85,90 грн за литр,
  • ДТ Pulls — 92,90 грн за литр,
  • ДТ Евро — 89,90 грн за литр,
  • 95 Pulls — 78,90 грн за литр,
  • 95 Евро — 75,90 грн за литр,
  • автогаз — 49,90 грн за литр.
Ціни на пальне у Києві 21 квітня
Стоимость топлива на АЗС ОККО в Киеве 21 апреля. Фото: кадр из видео

Прайс изменился также на автозаправочных станциях сети upg. Там также наблюдается удешевление:

  • upg100 — 81 грн за литр,
  • upg95 — 75 грн за литр,
  • А-95 — 73 грн за литр,
  • upgDIESEL — 89 грн за литр,
  • EURO DIESEL — 87 грн за литр,
  • автогаз — 49 грн за литр.
Скільки коштує пальне у Києві 21 квітня
Стоимость топлива на АЗС upg в Киеве 21 апреля. Фото: кадр из видео

На национальной сети АЗС UKRNAFTA цены на топливо всегда были одними из самых низких. Сегодня ситуация со стоимостью следующая:

  • бензин 95 — 69,90 грн за литр,
  • бензин 95 energy — 72,90 грн за литр,
  • ДТ — 87,90 грн за литр,
  • ДТ energy — 89,90 грн за литр,
  • автогаз — 48,90 грн за литр.
Вартість пального у Києві 21 квітня
Стоимость топлива на АЗС UKRNAFTA в Киеве 21 апреля. Фото: кадр из видео

Как сообщали Новини.LIVE, в Киеве люди заметили ночью в небе яркое светило. Небесное тело оказалось большим метеором из потока Лириды.

Также мы писали, что Владимир Зеленский анонсировал пересмотр применения оружия полицейскими после теракта в Киеве. Тогда двое правоохранителей сбежали во время стрельбы и не помогли гражданским.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
