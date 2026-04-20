Зеленський анонсував перегляд застосування зброї поліцейськими

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у поліції мають бути переглянуті протоколи реагування, правила підготовки та застосування зброї. Глава держави наголосив про це після теракту в Києві 18 квітня, коли двоє патрульних втекли під час стрілянини.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 20 квітня, передає Новини.LIVE.

Правила застосування зброї поліцейськими

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив Зеленському, що зібрано достатньо доказів та оголошено підозру двом патрульним, які не захисти людей під час стрілянини у Голосіївському районі Києва 18 квітня.

За словами українського лідера, екіпаж прибув на виклик та побачив, що відбувається, а також поранених.

"Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність. Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись", — додав Зеленський.

Теракт у Києві 18 квітня

Як писали Новини.LIVE з посиланням на поліцію Києва, 18 квітня озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях. Наразі відомо, що нападник вбив сім осіб — сьогодні у лікарні зупинилося серце чоловіка, який отримав поранення.

Відомо, що стрілець забарикадувався в супермаркеті із заручниками. Переговори з ним тривали близько 40 хвилин, однак результату не дали, тому зловмисника довелося ліквідувати. Це був чоловік 1968 року народження, який мешкав неподалік.

Президент Зеленський зазначив, що стрілець був родом із Росії та певний час проживав на Донеччині. Прокуратура кваліфікувала стрілянину як терористичний акт, який призвів до загибелі людей.

Згодом у мережі з’явилося відео, на якому видно, як двоє патрульних залишили місце під час перших пострілів. Після цього керівник патрульної поліції Євген Жуков подав у відставку, а щодо дій правоохоронців розпочали розслідування.

Спочатку правоохоронців викликали на побутову сварку, але згодом розпочався теракт. Жуков повідомив, що патрульні не застосували зброю для захисту людей.

Зеленський заявив, що глава МВС Ігор Клименко зробить кадрові висновки по всій вертикалі після втечі патрульних з місця трагедії.

А сьогодні лікарі організували онлайн-розмову між пораненим 12-річний хлопчиком та його мамою. Дитина постраждала внаслідок стрілянини.