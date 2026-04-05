Головна Київ У Києві триває демонтаж Колесо огляду на Подолі

У Києві триває демонтаж Колесо огляду на Подолі

Дата публікації: 5 квітня 2026 20:45
У Києві демонтують Колесо огляду на Подолі
Колесо огляду на Подолы. Фото: Новини.LIVE

На Контрактовій площі у Києві розпочали демонтаж колеса огляду, яке раніше працювало як один із популярних атракціонів Подолу. Роботи проводять на підставі судового рішення після виявлених порушень та незадовільного технічного стану конструкції.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Демонтаж триває вже кілька днів. Робітники вже зняли частину кабінок, які були встановлені на конструкції. Також частково демонтовано настил біля основи атракціону.

За попередніми оцінками, повний демонтаж може тривати ще кілька тижнів.

Як повідомляли Новини.LIVE, ще у грудні 2025 року прокуратура визнала атракціон небезпечним. Під час перевірок встановили, що металеві елементи колеса були змонтовані на дерев'яних брусах, які перебували в аварійному стані.

Атракціон також функціонував без належних дозволів на використання земельної ділянки в історичній частині міста. У зв'язку з цим прокуратура звернулася до суду, а посадовцям КМДА оголосили підозри через багаторічну експлуатацію об'єкта з порушеннями.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
