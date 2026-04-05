У Києві демонтують Колесо огляду на Подолі

Колесо огляду на Подолы. Фото: Новини.LIVE

На Контрактовій площі у Києві розпочали демонтаж колеса огляду, яке раніше працювало як один із популярних атракціонів Подолу. Роботи проводять на підставі судового рішення після виявлених порушень та незадовільного технічного стану конструкції.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Дмитро Шеремет.

Колесо огляду на Подолі демонтують

Демонтаж триває вже кілька днів. Робітники вже зняли частину кабінок, які були встановлені на конструкції. Також частково демонтовано настил біля основи атракціону.

За попередніми оцінками, повний демонтаж може тривати ще кілька тижнів.

Як повідомляли Новини.LIVE, ще у грудні 2025 року прокуратура визнала атракціон небезпечним. Під час перевірок встановили, що металеві елементи колеса були змонтовані на дерев'яних брусах, які перебували в аварійному стані.

Читайте також:

Атракціон також функціонував без належних дозволів на використання земельної ділянки в історичній частині міста. У зв'язку з цим прокуратура звернулася до суду, а посадовцям КМДА оголосили підозри через багаторічну експлуатацію об'єкта з порушеннями.