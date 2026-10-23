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Головна Київ Дизель сягнув 109 грн за літр: як змінилися ціни на пальне у Києві

Дизель сягнув 109 грн за літр: як змінилися ціни на пальне у Києві

Ua ru
23 жовтня 2026 13:58
Репортаж
Ціни на пальне у Києві: бензин, дизель і газ на АЗС
Ціни на АЗС Socar у Києві. Фото: Новини.LIVE

Ціни на пальне у Києві продовжують зростати. Станом на ранок п'ятниці, 23 жовтня, найдорожче пальне, як і раніше, продають на АЗС мережі SOCAR. Найдешевше заправитися можна на "Укрнафті", тоді як OKKO та WOG пропонують майже однакові ціни. Порівняно з 22 жовтня, зросли ціни на окремі види дизельного пального та автогаз, тоді як вартість бензину залишилася без змін.

Ситуацію з цінами передає журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко, яка побувала на АЗС Києва.

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Як змінилися ціни на пальне у Києві

У п'ятницю дизельне пальне подорожчало в державній мережі "Укрнафта". Вартість обох видів дизелю зросла на 1 грн за літр.

Також змінилася ціна автогазу. На АЗС OKKO він подорожчав на 1 грн/л, а в мережі SOCAR — на 50 копійок за літр. Інші види пального в цих мережах, а також ціни на WOG та UPG залишилися без змін.

Ціни на пальне на АЗС OKKO

У мережі OKKO вартість стандартного та преміального бензину, як і дизельного пального, не змінилася у порівнянні з 22 жовтня. Водночас автогаз подорожчав.

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Ціни на автозаправній станції ОККО у Києві станом на 23 жовтня
Ціни на АЗС ОККО. Фото: Новини.LІVE
  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.
  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.
  • Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л.
  • Дизель Pulls — 108,90 грн/л.
  • Дизель Євро — 105,90 грн/л.
  • Автогаз — 54,90 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС WOG

У мережі WOG ціни на всі представлені види пального залишилися на рівні попереднього дня.

Ціни на автозаправній станції WOG станом на 23 жовтня
Ціни на АЗС WOG. Фото: Новини.LІVE
  • Бензин 100 — 102,90 грн/л.
  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.
  • Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л.
  • Дизель Mustang — 108,90 грн/л.
  • Дизель Євро-5 — 105,90 грн/л.
  • Автогаз — 55,00 грн/л.

Ціни на бензин і дизель на АЗС SOCAR

SOCAR залишається мережею з найвищими цінами на преміальний бензин і дизель серед розглянутих операторів. Вартість автогазу тут також зросла відносно 22 жовтня.

Ціни на автозаправній станції SOCAR станом на 23 жовтня
Ціни на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LІVE
  • Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л.
  • Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 94,90 грн/л.
  • Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л.
  • Дизель NANO — 106,00 грн/л.
  • Автогаз — 54,90 грн/л.

Які ціни на пальне на АЗС "Укрнафта"

У державній мережі "Укрнафта" дизельне пальне подорожчало на 1 грн за літр за один день. Водночас бензин та автогаз продають за попередніми цінами.

  • Бензин А-95 Energy — 91,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л.
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л.
  • Дизель Energy — 103,90 грн/л.
  • Дизель — 101,90 грн/л.
  • Автогаз — 50,90 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС UPG

У мережі UPG ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз не змінилися.

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.
  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л.
  • Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л.
  • Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л.
  • Автогаз — 52,90 грн/л.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що вранці у п'ятницю, 23 жовтня, масштабні затори ускладнили рух біля Південного мосту в Києві, особливо в напрямку правого берега. Через безпекові заходи переправа працює з обмеженнями. Біля станції метро "Осокорки" утворилися великі натовпи пасажирів, які чекали на транспорт навіть під час повітряної тривоги.

Також Новини.LIVE писали, що вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" у Києві відновив роботу після російської атаки 19 жовтня. Він відкритий для пасажирів щодня з 05:30 до 23:27.

Київ бензин АЗС газ Ціни на пальне дизель
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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