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Главная Киев Дизель по 109 грн за литр: как изменились цены на топливо в Киеве

Дизель по 109 грн за литр: как изменились цены на топливо в Киеве

Ua ru
23 октября 2026 13:58
Репортаж
Цены на топливо в Киеве: бензин, дизель и газ на АЗС
Цены на АЗС Socar в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Цены на топливо в Киеве продолжают расти. По состоянию на утро пятницы, 23 октября, самое дорогое топливо, как и раньше, продается на АЗС сети SOCAR. Дешевле всего заправиться можно на "Укрнафте", тогда как OKKO и WOG предлагают почти одинаковые цены. По сравнению с 22 октября выросли цены на отдельные виды дизельного топлива и автогаз, тогда как стоимость бензина осталась без изменений.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко, побывавшая на АЗС Киева.

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Как изменились цены на топливо в Киеве

В пятницу дизельное топливо подорожало в государственной сети "Укрнафта". Стоимость обоих видов дизеля выросла на 1 грн за литр.

Также изменилась цена на автогаз. На АЗС OKKO он подорожал на 1 грн/л, а в сети SOCAR — на 50 копеек за литр. Другие виды топлива в этих сетях, а также цены на WOG и UPG остались без изменений.

Цены на топливо на АЗС OKKO

В сети OKKO стоимость стандартного и премиального бензина, как и дизельного топлива, не изменилась по сравнению с 22 октября. В то же время автогаз подорожал.

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Ціни на автозаправній станції ОККО у Києві станом на 23 жовтня
Цены на АЗС ОККО. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.
  • Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.
  • Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л.
  • Дизель Pulls — 108,90 грн/л.
  • Дизель Евро — 105,90 грн/л.
  • Автогаз — 54,90 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС WOG

В сети WOG цены на все представленные виды топлива остались на уровне предыдущего дня.

Ціни на автозаправній станції WOG станом на 23 жовтня
Цены на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин 100 — 102,90 грн/л.
  • Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.
  • Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л.
  • Дизель Mustang — 108,90 грн/л.
  • Дизель Евро-5 — 105,90 грн/л.
  • Автогаз — 55,00 грн/л.

Цены на бензин и дизель на АЗС SOCAR

SOCAR остается сетью с самыми высокими ценами на премиальный бензин и дизель среди рассмотренных операторов. Стоимость автогаза здесь также выросла по сравнению с 22 октября.

Ціни на автозаправній станції SOCAR станом на 23 жовтня
Цены на АЗС SOCAR. Фото: Новини.LIVE
  • Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л.
  • Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 94,90 грн/л.
  • Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л.
  • Дизель NANO — 106,00 грн/л.
  • Автогаз — 54,90 грн/л.

Каковы цены на топливо на АЗС "Укрнафта"

В государственной сети "Укрнафта" дизельное топливо подорожало на 1 грн за литр за один день. В то же время бензин и автогаз продаются по прежним ценам.

  • Бензин А-95 Energy — 91,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 88,90 грн/л.
  • Бензин А-92 — 86,90 грн/л.
  • Дизельное топливо Energy — 103,90 грн/л.
  • Дизельное топливо — 101,90 грн/л.
  • Автогаз — 50,90 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС UPG

В сети UPG цены на бензин, дизельное топливо и автогаз не изменились.

  • Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.
  • Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.
  • Бензин А-95 — 89,90 грн/л.
  • Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л.
  • Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л.
  • Автогаз — 52,90 грн/л.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром в пятницу, 23 октября, масштабные пробки затруднили движение возле Южного моста в Киеве, особенно в направлении правого берега. Из-за мер безопасности переправа работает с ограничениями. Возле станции метро "Осокорки" образовались большие скопления пассажиров, которые ждали транспорт даже во время воздушной тревоги.

Также Новини.LIVE писали, что вестибюль №1 станции метро "Черниговская" в Киеве возобновил работу после российской атаки 19 октября. Он открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:27.

Киев бензин АЗС газ Цены на топливо дизель
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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