Цены на топливо в Киеве: бензин, дизель и газ на АЗС

Дизель по 109 грн за литр: как изменились цены на топливо в Киеве
Цены на топливо в Киеве продолжают расти. По состоянию на утро пятницы, 23 октября, самое дорогое топливо, как и раньше, продается на АЗС сети SOCAR. Дешевле всего заправиться можно на "Укрнафте", тогда как OKKO и WOG предлагают почти одинаковые цены. По сравнению с 22 октября выросли цены на отдельные виды дизельного топлива и автогаз, тогда как стоимость бензина осталась без изменений.
Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко, побывавшая на АЗС Киева.
Как изменились цены на топливо в Киеве
В пятницу дизельное топливо подорожало в государственной сети "Укрнафта". Стоимость обоих видов дизеля выросла на 1 грн за литр.
Также изменилась цена на автогаз. На АЗС OKKO он подорожал на 1 грн/л, а в сети SOCAR — на 50 копеек за литр. Другие виды топлива в этих сетях, а также цены на WOG и UPG остались без изменений.
Цены на топливо на АЗС OKKO
В сети OKKO стоимость стандартного и премиального бензина, как и дизельного топлива, не изменилась по сравнению с 22 октября. В то же время автогаз подорожал.
- Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л.
- Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л.
- Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л.
- Дизель Pulls — 108,90 грн/л.
- Дизель Евро — 105,90 грн/л.
- Автогаз — 54,90 грн/л.
Сколько стоит топливо на АЗС WOG
В сети WOG цены на все представленные виды топлива остались на уровне предыдущего дня.
- Бензин 100 — 102,90 грн/л.
- Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л.
- Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л.
- Дизель Mustang — 108,90 грн/л.
- Дизель Евро-5 — 105,90 грн/л.
- Автогаз — 55,00 грн/л.
Цены на бензин и дизель на АЗС SOCAR
SOCAR остается сетью с самыми высокими ценами на премиальный бензин и дизель среди рассмотренных операторов. Стоимость автогаза здесь также выросла по сравнению с 22 октября.
- Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л.
- Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 94,90 грн/л.
- Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л.
- Дизель NANO — 106,00 грн/л.
- Автогаз — 54,90 грн/л.
Каковы цены на топливо на АЗС "Укрнафта"
В государственной сети "Укрнафта" дизельное топливо подорожало на 1 грн за литр за один день. В то же время бензин и автогаз продаются по прежним ценам.
- Бензин А-95 Energy — 91,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 88,90 грн/л.
- Бензин А-92 — 86,90 грн/л.
- Дизельное топливо Energy — 103,90 грн/л.
- Дизельное топливо — 101,90 грн/л.
- Автогаз — 50,90 грн/л.
Сколько стоит топливо на АЗС UPG
В сети UPG цены на бензин, дизельное топливо и автогаз не изменились.
- Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л.
- Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л.
- Бензин А-95 — 89,90 грн/л.
- Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л.
- Дизельное топливо EURO DIESEL — 102,90 грн/л.
- Автогаз — 52,90 грн/л.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром в пятницу, 23 октября, масштабные пробки затруднили движение возле Южного моста в Киеве, особенно в направлении правого берега. Из-за мер безопасности переправа работает с ограничениями. Возле станции метро "Осокорки" образовались большие скопления пассажиров, которые ждали транспорт даже во время воздушной тревоги.
Также Новини.LIVE писали, что вестибюль №1 станции метро "Черниговская" в Киеве возобновил работу после российской атаки 19 октября. Он открыт для пассажиров ежедневно с 05:30 до 23:27.