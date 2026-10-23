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Головна Київ Станція метро "Чернігівська" відновила роботу для пасажирів

Станція метро "Чернігівська" відновила роботу для пасажирів

Ua ru
23 жовтня 2026 11:08
Ексклюзив
У Києві відкрили вестибюль метро Чернігівська після російської атаки Новини.LIVE
Метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" у Києві відновив роботу для пасажирів після російської атаки 19 жовтня. Він працює щодня з пів на шосту ранку до 23:27.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" знову працює

Вестибюлю №1 у напрямку станції "Дарниця" вже відкритий для пасажирів. Водночас №2 у напрямку "Лісової" ще не працює, оскільки він ще в критичному стані після російської атаки.

На місці обстрілу працювали профільні бригади, аварійні служби, аби якнайшвидше поновити роботу метрополітену. Місцеві вважали, що на відновлення знадобиться більше часу.

Потяги вже здійснюють рух, що суттєво полегшує логістику для жителів лівого берега, яким раніше доводилося добиратися пішки.

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Як писали Новини.LIVE, 23 жовтня біля Південного мосту в Києві утворилися значні затори, особливо на виїзді на правий берег. Через заходи безпеки рух переправою обмежений. 

А у ніч проти 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та дронами. Відомо про влучання по гіпермаркету "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі.

Київ війна метро обстріли метрополітен
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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