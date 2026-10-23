Метро "Чернігівська". Фото: Новини.LIVE

Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" у Києві відновив роботу для пасажирів після російської атаки 19 жовтня. Він працює щодня з пів на шосту ранку до 23:27.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" знову працює

Вестибюлю №1 у напрямку станції "Дарниця" вже відкритий для пасажирів. Водночас №2 у напрямку "Лісової" ще не працює, оскільки він ще в критичному стані після російської атаки.

На місці обстрілу працювали профільні бригади, аварійні служби, аби якнайшвидше поновити роботу метрополітену. Місцеві вважали, що на відновлення знадобиться більше часу.

Потяги вже здійснюють рух, що суттєво полегшує логістику для жителів лівого берега, яким раніше доводилося добиратися пішки.

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