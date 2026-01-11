Відео
Головна Київ Для Києва направлять додаткові джерела живлення — Ткаченко

Для Києва направлять додаткові джерела живлення — Ткаченко

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 00:15
Києву нададуть додаткові джерела живлення
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Києву нададуть додаткові джерела живлення на тлі масштабних наслідків атаки РФ. Це дасть змогу не лише частково повернути електроенергію, але й допомогти на окремих локаціях з опаленням.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у суботу, 10 січня.

Читайте також:

Києву нададуть додаткові джерела живлення — що відомо

"Скоординували зусилля з ДСНС щодо надання додаткових джерел живлення для наших громадян. У рятувальників є ресурс, який сьогодні за дорученням премєр-міністерки Юлії Свириденко вирішили направити для міста", — поінформував глава КМВА.

Водночас він додав, що наразі в декількох районах енергетики виконали всі можливі в цих умовах роботи. Але на деяких локаціях потреба допомоги в умовах надзвичайної ситуації залишається. Тому туди будуть направлятися ресурси. Тобто туди, де зберігаються екстрені відключення.

"Щодо обʼємів живлення розкривати інформацію не візьмуся. Але всі сили й засоби, які ДСНС може направити на допомогу — будуть надані. Це дасть змогу не лише частково повернути електроенергію, але й допомогти на окремих локаціях з опаленням", — пояснив Ткаченко.

А також зазначив, що одночасно з цим енергетики працюють без перерв, щоб стабілізувати ситуацію по місту.

Києву нададуть додаткові джерела живлення
Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

В Міненерго розповіли про актуальну ситуацію з відновленням електропостачання у Києві.

Раніше прем'єрка України Юлія Свириденко запевняла, що у Києві з'явиться світло вже до кінця доби 10 січня.

Автор:
Євтушенко Аліна
