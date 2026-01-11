Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Киеву предоставят дополнительные источники питания на фоне масштабных последствий атаки РФ. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в субботу, 10 января.

Киеву предоставят дополнительные источники питания — что известно

"Скоординировали усилия с ГСЧС по предоставлению дополнительных источников питания для наших граждан. У спасателей есть ресурс, который сегодня по поручению премьер-министра Юлии Свириденко решили направить для города", — проинформировал глава КГВА.

В то же время он добавил, что сейчас в нескольких районах энергетики выполнили все возможные в этих условиях работы. Но на некоторых локациях потребность помощи в условиях чрезвычайной ситуации остается. Поэтому туда будут направляться ресурсы. То есть туда, где сохраняются экстренные отключения.

"По объемам питания раскрывать информацию не возьмусь. Но все силы и средства, которые ГСЧС может направить на помощь — будут предоставлены. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением", — объяснил Ткаченко.

А также отметил, что одновременно с этим энергетики работают без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию по городу.

В Минэнерго рассказали об актуальной ситуации с восстановлением электроснабжения в Киеве.

Ранее премьер Украины Юлия Свириденко уверяла, что в Киеве появится свет уже до конца суток 10 января.