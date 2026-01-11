Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Для Киева направят дополнительные источники питания — Ткаченко

Для Киева направят дополнительные источники питания — Ткаченко

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 00:15
Киеву предоставят дополнительные источники питания
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Киеву предоставят дополнительные источники питания на фоне масштабных последствий атаки РФ. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в субботу, 10 января.

Реклама
Читайте также:

Киеву предоставят дополнительные источники питания — что известно

"Скоординировали усилия с ГСЧС по предоставлению дополнительных источников питания для наших граждан. У спасателей есть ресурс, который сегодня по поручению премьер-министра Юлии Свириденко решили направить для города", — проинформировал глава КГВА.

В то же время он добавил, что сейчас в нескольких районах энергетики выполнили все возможные в этих условиях работы. Но на некоторых локациях потребность помощи в условиях чрезвычайной ситуации остается. Поэтому туда будут направляться ресурсы. То есть туда, где сохраняются экстренные отключения.

"По объемам питания раскрывать информацию не возьмусь. Но все силы и средства, которые ГСЧС может направить на помощь — будут предоставлены. Это позволит не только частично вернуть электроэнергию, но и помочь на отдельных локациях с отоплением", — объяснил Ткаченко.

А также отметил, что одновременно с этим энергетики работают без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию по городу.

Києву нададуть додаткові джерела живлення
Скриншот сообщения Ткаченко/Telegram

В Минэнерго рассказали об актуальной ситуации с восстановлением электроснабжения в Киеве.

Ранее премьер Украины Юлия Свириденко уверяла, что в Киеве появится свет уже до конца суток 10 января.

Киев война в Украине отключения света графики отключений света Тимур Ткаченко КМВА
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации